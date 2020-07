Reiselivsaksjer stuper

FÆRRE SPANIA-REISER: EasyJet-kursen falt kraftig på mandag, etter at Storbritannia innførte karantene for reisende fra Spania. Foto: Bloomberg

De fleste europeiske børsene var ned ved to-tiden på mandag. Fallet var særlig kraftig for portugisiske aksjer, idet Lisboa-indeksen sank med en prosent. I Tyskland, Holland, Danmark, Russland og Sveits pekte pilene derimot oppover.

Reiselivsaksjer gjorde det særlig dårlig. Tui-kursen stupte over 12 prosent, delvis som følge av at Storbritannia innførte en 14-dagers karantene på alle reisende fra Spania. Det britiske flyselskapet EasyJet tapte nesten like mye, mens British Airways-eieren IAG fikk et kursras på syv prosent. Listen over taperaksjer inkluderte dessuten cruiseoperatøren Carnival.

I den andre enden av spekteret fant vi Wirecard-aksjen, som fikk en rekyl på 13 prosent. Gruveselskapet Fresnillo dro på sin side nytte av rekordhøye gullpriser og steg med over fire prosent i London. Energiselskapet Centrica gjorde det også bra, etter å ha avtalt salg av sin Direct Energy-virksomhet for 3,6 milliarder dollar.