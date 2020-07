Wall Street går en viktig uke i vente ettersom flere store selskaper denne uken skal i ilden med rapportering av tall for andre kvartal. Videre følger investorene spent med på nye stimulus-forhandlinger i USA.

Flere store selskaper i ilden

På fredag hadde 128 av de totalt 500 selskapene i S&P 500-indeksen rapportert tall for andre kvartal, og så langt har 81 prosent slått forventning ifølge Refinitiv-konsensus. Til tross for at flere har slått forventning er inntjeningen sett opp mot samme kvartal i fjor ned 40 prosent. Denne uken stilles det stor spenning til rapporteringen ettersom flere store selskaper rapporterer tall for andre kvartal. Blant dem er McDonalds, Pfizer, Alphabet og Apple.

«Aksjekursene har fortsatt å stige til tross for at analytikerne ventet en kollaps i inntjeningen. Følgelig kan det se ut til at analytikerne har overvurdert effektene av Covid-19 i andre kvartal», sier investeringsstrateg Ed Yardeni hos Yardeni Research ifølge CNBC.

Stilles forventninger til ny stimulus-pakke

Videre venter investorene spent på innholdet i den varslede nye stimulus-pakken fra amerikanske myndigheter.

På søndag uttalte finansminister i USA, Steven Mnuchin at republikanerne hadde ferdigstilt en regning tilsvarende 1 billion dollar. Mnuchin la til at han håpet forslaget ville få toparts støtte.

Videre advarte seniorøkonom i Jefferies, Aneta Markowska om at det fortsatt eksisterer et stort avvik mellom republikanerne og demokratene, og at det trolig vil ta minst en uke før partene vil komme til enighet.

Opp, opp og opp

Dow Jones stiger 0,11 prosent til 26.499,22. Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs faller henholdsvis 1,50 og 0,21 prosent. Videre åpner teknologikjempene Apple og Microsoft opp, med en stigning på henholdsvis 1,94 og 0,51 prosent. Førstnevnte er dagens foreløpige vinner.

Medtech-giganten Pfizer faller 0,69 prosent, mens flyprodusenten Boeing faller 0,66 prosent.

S&P 500 stiger 0,26 prosent til 3.224,10. Hasbro er dagens foreløpige taper med en nedgang på 8,25 prosent etter å ha levert elendige tall for andre kvartal. Verdens største flyselskap, American Airlines letter 2,50 prosent, mens cruiseselskapet Carnival faller 3,92.

Teknologitunge Nasdaq Composite stiger til 10.475,70, opp 1,09 prosent. Nasdaq korrigerte forrige uke tilbake tre prosent etter å ha notert seg for flere nye toppnoteringer de siste ukene. Facebook stiger 0,86 prosent, mens Amazon legger på seg 1,71 prosent. Streaminggiganten Netflix stiger 0,93 prosent, mens Google-eier Alphabet stiger 0,95 prosent.

Elbilprodusenten Tesla stiger på sin side 0,43 prosent.

Blant dagens foreløpige vinnere er biotech-selskapet Moderna som stiger hele 7,14 prosent ved åpning. Oppgangen kommer etter at selskapet i en pressemelding offentliggjorde at det skal starte å dosere pasienter i fase 3-studie av en vaksinekandidat mot coronaviruset.

VIX-indeksen, populært omtalt som fryktindeksen faller 0,43 prosent til 25,73.