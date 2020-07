Teknlogiaksjene dro lasset på Wall Street

Etter en flat åpning stengte alle de tre toneangivende indeksene på Wall Steet i pluss mandag. Teknologitunge Nasdaq klatret mest med en oppgang på 1,7 prosent, etterfulgt av S&P 500 og Dow Jones, som var opp henholdsvis 0,7 og 0,4 prosent.

Giganten Apple var opp 2,4 prosent, mens andre teknologirelaterte aksjer som Facebook, Amazon, Netflix og Alphabet, endte alle i grønt.

Markedet fikk også medvind ved at amerikanske myndigheter bestemte seg for å allokere 472 millioner dollar ekstra til Moderna's forskning på coronavirusvaksine. Aksjen steg over 9 prosent på nyheten.

Tesla var mandag opp 8,6 prosent og aksjen står nå i 1.539,60 dollar. Det er rundt 100 dollar under toppnoteringen tidligere i juli.

Kan bremse innhentingen

Denne uken skal blant andre McDonalds, Pfizer, Alphabet, Apple og AMD legge frem regnskapstall.

Ifølge Refintiv har foreløpig 130 S&P-500 selskaper slått analytikernes forventning i andre kvartal. I samme periode har inntjeningen falt med 40 prosent som følge av coronaviruset.

– Aksjekursene har steget til og med når analytikernes inntjeningsestimater har falt. Estimatene har begynt å vise tegn til et bunnivå de seneste ukene. En innhenting vil imidlertid kunne ble bremset hvis oppblomstringen av coronaviruset fortsetter og flere stater begynner å stramme inn restriksjonene igjen, sier sjefsstrateg Ed Yardeni i Yardeni Reasearch.

En ny støttepakke fra amerikanske myndigheter er også like rundt gjøre. Søndag sa finansminister Steven Mnuchin at det republikanske partiet har ferdigstilt en ny krisepakke på 1.000 milliarder dollar, tilsvarende vel 10.000 milliarder kroner.

Gull er bull

Men det er en aktivaklasse som det er mer fart i enn aksjer om dagen – og det er gull. Mandag kveld var gullprisen på 1.936,81 dollar pr. unse, etter en oppgang på 1,84 prosent.

– Gull gir oss sannsynligvis en advarsel, men markedet fortsetter videre opp. Prisoppgangen på gull hadde imidlertid vært mer bekymrede hvis 10-åringen falt og VIX-indeksen steg. Inntil jeg ser de to andre indikatorene støtter det som skjer i gull, trenger ikke toppen i aksjemarkedet å være nådd, sier sjefsstrateg JJ Kinahan i TD Ameritrade til CNBC.

Mandag har det også vært godt drag i Bitcoin og prisen er opp 8,1 prosent til 10.804,45 dollar.

Frykt, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 3,8 prosent til 24,77.

Nordsjøoljen var opp 0,3 prosent til 43,47 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,5 basispunkter til 0,104 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,7 basispunkter til 0,156 prosent.

10-års renten steg 2,3 basispunkter til 0,612 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 1,5 basispunkter til 1,254 prosent.