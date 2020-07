Børsene i Kina og Sør-Korea stiger på USA-nyheter og sterke kvartalstall

I Japan er Nikkei ned 0,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,29 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,60 prosent, og CSI 300 er opp 0,68 prosent. Hang Seng i Hongkong synker 0,53 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,24 prosent, S&P/ASX 200-indeksen synker 0,079 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,31 prosent.

Sterk utvikling i Kina og Sør-Korea

Den Sør-Koreanske Kospi-indeksen styrker seg tirsdag etter at indeksens tungvekter Samsung er opp over fire prosent.

Børsene i Kina stiger blant annet på nyheten om at majoritetslederen i det amerikanske senatet, Mitch McConnell, avslørte detaljer rundt stimulipakken mot coronaviruset mandag ettermiddag.

McConnell trakk blant annet frem stønad til arbeidsledige og andre støtteordninger for millioner av amerikanere som hovedpunkter i en eventuell krisepakke.

Vaksinefremgang og biltrøbbel

Den amerikanske medisinprodusenten Pfizer og det tyske bioteknologiselskapet BioNTech uttalte mandag at de har begynt en sen fase av menneskelig testing mot en potensiell corona-vaksine.

Samtidig kom også bioteknologifirmaet Moderna med samme nyhet. Selskapet har også utviklet en potensiell vaksinekandidat.

Bilaksjene i Japan fikk seg en smell tirsdag morgen. Mitsubishi falt rundt 10 prosent i morgenhandelen etter at selskapet mandag rapporterte om et forventet tap på rundt 1.329 milliarder dollar i driftsinntekter.

Nissan-aksjen fikk seg også en knekk etter at en rapport fra Nikkei Asian Review hevder at selskapet vil risikere å gå tom for kontanter innen neste halvår. Nissan kommer med tall for andre kvartal tirsdag.