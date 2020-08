Oslo Børs vingler - Fredriksen-aksje stiger markant

Oslo Børs skifter på å bevege seg litt opp og litt ned foreløpig tirsdag. Ved lunsjtider er den opp beskjedne 0,07 prosent til 840,52 poeng. Det er hittil blitt omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Av tungvektere er Telenor ned 0,17 prosent til 147,55 kroner, mens DNB og Yara stiger henholdsvis 0,11 prosent til 142,35 kroner og 0,81 prosent til 384,90 kroner.

Olje

Det er også små utslag for oljeprisen. Et fat brentolje står i 43,50 dollar fatet, opp 0,05 prosent for dagen. Et fat kostet ved børsens stengetid i går 42,60 dollar drøyt. WTI-oljen er ned 0,35 prosent til 41,48 dollar.

Ifølge Bloomberg er det usikkerhet grunnet at Opec+ planlegger å lette på kuttene i oljeproduksjonen, samtidig som land som Kina, USA, Tyskland og Spania sliter med coronaviruset fortsatt.

Harry Tchilinguirian, oljestrateg i BNP Paribas, peker på at det likevel er mindre turbulens rundt oljesektoren nå enn i våres. Han sier at sektoren nå seiler på roligere sjø.

Beerenberg oppjusterer kursmålet sitt på Equinor til 155 kroner pr. aksje fra tidligere 145 kroner tidligere i dag. Aksjen er ned 1,84 prosent til 138,40 kroner. Aker BP, som igjen er med i DNB Markets' ukesportefølje, er ned 0,47 prosent til 179,50 kroner.

Vinnere

Av aksjene som stiger mest, kan John Fredriksen-dominerte Avance Gas trekkes frem. Aksjen er opp 8,55 prosent til 22,60 kroner. Den siste måneden har aksjen steget 36,14 prosent, men den er ned 54,80 prosent siden årsskiftet.

Zwipe annonserte at det har inngått et samarbeid med Liveo Research når det kommer til betalingskort. Aksjen ruser opp 11,65 prosent til 16,48 kroner. Den har steget nesten 211 prosent i år.

Av de mest omsatte aksjene er Mowi opp 0,81 prosent til 167,76 kroner. BW LPG stiger 4,35 prosent til 38,84 kroner.

I rødt

Atlantic Petroleum faller 10,57 prosent til 6,26 kroner, og er med det dagens foreløpig største taper.

Nel er ned 2,34 prosent til 19,02 kroner. Vi merker oss at Adevinta faller 1,04 prosent til 143,30 kroner.

Norwegian falt mandag som mange reiselivsaksjer gjorde, grunnet nye, strengere regler for turisme til Spania. Aksjen fortsetter ned nye 1,81 prosent til 2,44 kroner.