Kvartalstall preger kursene

Resultatsesongen fortsetter, og på tirsdag la gigantene McDonald's og Pfizer frem sine tall for andre kvartal. Hurtigmatkjeden meldte om et inntektsfall på 30 prosent, som følge av covid-19. Inntjeningen pr. aksje ble dessuten rundt 10 prosent verre enn ventet. Skuffelsen bidro til at McDonald's-kursen var ned med 2,4 prosent ved ett-tiden, i den amerikanske forhandelen. Pfizer-aksjen steg derimot med 3,1 prosent. Farmasikonsernet hevet årets inntektsprognose og slo analytikernes konsensusestimat. Et tredje USA-basert selskap, 3M, skuffet på både topp- og bunnlinjesiden. Aksjekursen reagerte med et fall på 3 prosent.

I Europa svekket tyske DAX og franske CAC seg med henholdsvis 0,5 og 0,8 prosent, mens børsene i Milan og Lisboa tapte over én prosent. Vinnerne inkluderte det britiske media- og utdanningskonsernet Pearson, reisebyrået TUI og den Milan-baserte drikkevareprodusenten Davide Campari. Sistnevnte opplevde et inntektsfall på 9 prosent, men overrasket likevel positivt.