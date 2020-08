Teknologiaksjene tynget Wall Street

Tirsdag var det igjen negativ stemning på Wall Street i påvente av den neste krisepakken fra myndighetene. Alle de tre ledende indeksene endte i rødt, hvor teknologitunge Nasdaq møtte mest motbør med en nedgang på 1,3 prosent.

Dow Jones endte ned 0,8 prosent, mens den brede S&P 500-indeksen falt 0,6 prosent til 3.217,76 poeng.

Giganten Amazon falt 1,8 prosent, mens Apple, Facebook, Alphabet, Tesla og Neflix endte også i minus.

Aksjer som drar nytte av en gjenåpning av økonomien; United og American Airlines, Delta, Carnival og Norwegian Cruise Line steg alle kraftig på Wall Street.

Nye tiltak

Etter børsslutt i går la Mitch McConnell frem et forslag til ny krisepakke fra det republikanske partiet. Pakken innebærer blant annet 1.200 dollar med nye «helikopterpenger» og nye låneprogram.

Stimulanstiltakene kommer etter hvert som antall smittetilfeller fortsetter å øke over hele USA. Så langt har mer enn 4,2 millioner fått påvist coronavirus, mens 147.303 har død av viruset, ifølge Johns Hopkins University.

Tirsdag startet også det to dagers lange rentemøtet i Federal Reserve. Det er ventet nullrente i lang tid fremover.



Forbrukertilliten i USA falt i juli, som følge av oppblomstringen av coronaviruset. Sjefsstrateg Mark Luschini ved Janney Montgomery Scott sier til Reuters at «det er litt mye».

Han kaller tallene et bevis på at enkeltpersoner i økende grad er bekymret for økningen i antall smittetilfeller vil påvirke økonomien og mobiliteten deres.

Kvartalsrapportering

Tirsdag før børsåpning slapp flere tungvektere regnskapstall for andre kvartal. McDonald's er blant dem som har fått kjenne på stengte fastfoodrestauranter.

I kvartalet falt omsetningen med 30 prosent, mens nettoresultatet var ned 68 prosent. Aksjen endte følgelig ned 2,5 prosent til 196,24 dollar.

For 3M Company falt omsetningen med 12 prosent til 7,2 milliarder dollar, som var under analytikernes forventning på 7,3 milliarder dollar.

Legemiddelgiganten Pfizer overasket imidlertid markedet og la frem et resultat pr. aksje på 78 cent, mot konsensus som lå inn med 67 cent. Aksjen endte opp nesten 4 prosent.

Etter børsslutt tirsdag legger blant andre Visa, Advanced Micro Devices, Amgen, eBay, Mondelez International og Starbucks frem regnskapstall. Senere i uken skal Apple og Amazon på scenen.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 2,2 prosent til 25,29.

Gullprisen var opp 1,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.953,40 dollar.

Nordsjøoljen er ned 1 prosent og omsettes for 43,06 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,3 basispunkter og sto i 0,109 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,5 basispunkter til 0,141 prosent.

10-års renten falt 3,2 basispunkter til 0,577 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 3,3 basispunkter til 1,219 prosent.