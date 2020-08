Golden Ocean stiger kraftig på rød børs

STIGER: Golden Ocean er opp 9 prosent onsdag formiddag. Her Golden Ocean-eide KSL Sydney.

STIGER: Golden Ocean er opp 9 prosent onsdag formiddag. Her Golden Ocean-eide KSL Sydney. Foto: Golden Ocean Group

Ved lunsjtider onsdag står Oslo Børs i 838,14 poeng, ned 0,11 prosent, og det er omsatt aksjer for 1,27 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisen steg i morgentimene og har fortsatt utviklingen. Et fat Brent-olje omsettes ved lunsjtider for 43,76 dollar, opp 1,16 prosent. WTI-oljen klatrer 0,9 prosent til 41,45 dollar.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,27 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor er dagens hittil mest omsatte aksje på Oslo Børs, og er ned 0,7 prosent, mens Aker BP faller 1,3 prosent.

Stiger kraftig

Golden Ocean er dagens hittil klare vinner, og stiger mer enn 9 prosent. Oppgangen kommer etter at DNB Markets i en oppdatering oppgraderte tørrlastaksjene som meglerhuset dekker til kjøp, og høynet kursmålet på Golden Ocean til 50 kroner fra tidligere 34 kroner.

Meglerhuset dekker også 2020 Bulkers, som er opp nesten 6 prosent etter at kursmålet ble hevet til 78 kroner fra tidligere 55 kroner.

Seismikkselskapet Magseis Fairfield er opp 5,1 prosent. Onsdag meldte selskapet at det har sikret forhåndsfinansiering for en undersøkelse i Nordsjøen.

Kahoot! fortsetter den eventyrlige ferden på Merkur Market og klatrer 6,1 prosent.

Subsea 7 var opp 2,6 prosent ved åpning, men har korrigert seg noe og er ved lunsjtider opp 2,1 prosent. Selskapet leverte andrekvartalstall i morgentimene, som viste milliardunderskudd.

Blant andre vinnere stiger NEL 1,69 prosent, mens Mowi er opp 0,68 prosent.

Sliter

BerGenBio falt kraftig i morgentimene, etter at selskapet tirsdag ettermiddag i en børsmelding skrev at Storbritannia har bestemt seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie. Ved lunsjtider onsdag er aksjen ned 23,7 prosent.

Atlantic Sapphire stuper 8,9 prosent, etter at et datterselskap ble tvunget til å sette i gang nødslakt i et av selskapets anlegg. Nær 200.000 laks med en gjennomsnittsvekst på 2 kilo forventes å bli slaktet, tilsvarende 400 tonn laks, heter det.

Blant andre børstapere er Telenor ned 1,1 prosent, mens Norwegian er ned 2,9 prosent.