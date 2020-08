Økt optimisme løfter butikkaksjer

Mange butikkaksjer har gjort det relativt bra i denne måneden, som følge av at uventet sterke kvartalsrapporter. Den britiske klesforhandleren Next meldte på onsdag at årets resultat før skatt under et «worst case»-scenario trolig blir 195 millioner pund, mot tidligere antall null. At også salget i andre kvartal overrasket positivt, med et fall på 28 prosent fra samme periode i fjor, bidro til å løfte aksjekursen med nesten seks prosent.

På Paris-børsen var Kering, som eier motemerkene Gucci og Yves Saint Laurent, blant vinnerne. Aksjekursen var ved to-tiden opp med nesten fem prosent, tross et omsetningsfall på 44 prosent i andre kvartal.

Også Boeing og General Motors presenterte tall. GM-kursen steg med over tre prosent i forhandelen, selv om Covid-19 bidro til et dundrende underskudd i andre kvartal. Boeing ble enda hardere rammet, og her utgjorde kursløftet en prosent.