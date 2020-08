Wall Street åpner opp – teknologi leder an

Etter et minutt med handel står Dow Jones-indeksen i 26.394,5 etter en oppgang på 0,06 prosent, mens S&P 500-indeksen åpner opp 0,35 prosent til 3.229,8. Nasdaq-indeksen klatrer 0,67 prosent til 10.471,6.

Oppgangen kommer i kjølvannet av grossistlagrene i USA, som falt 2,0 prosent i juni, sammenlignet med måneden før. Grossistlagrene var ned 1,2 prosent måneden før.

Boeing klatrer 0,4 prosent til tross for at selskapet la frem katatsrofetall i andre kvartal. Inntektene beløp seg til 11,81 milliarder dollar i kvartalet, mot 15,76 milliarder dollar i andre kvartal året før.

Analytikerne hadde på forhånd ventet inntekter på 13,00 milliarder dollar, ifølge FactSet-konsensus.

Kodak stiger nye 150 prosent til 19,8 dollar etter gårsdagens hopp på 203 prosent. Oppgangen kom i kjølvannet av at Kodak har fått et statlig lån på 765 millioner dollar, tilsvarende knappe syv milliarder kroner.

Lånet er for å hjelpe til med å produsere viktige ingedienser til bruk i medisiner mot coronaviruset, melder Bloomberg.

Kodak-aksjen har hoppet enorme 842,9 prosent på tre dager.

Anbefaler å vekte seg opp

Europas største kapitalforvalter, Amundi Asset Management, anbefaler å vekte seg opp i amerikanske aksjer.

Kapitalforvalteren peker spesielt på at det er vanligere å kjøpe tilbake egne aksjer i USA. En sentral fordel med tilbakekjøp av aksjer er at de muliggjør gjenvinning av kapital i hele økonomien.

Hva skjer med styringsrenten?

Onsdag kveld kommer rentebeslutningen fra Fed. DNB Markets ser for seg at sentralbanken i USA vil avvente situasjonen noe.

– Det er ikke sikkert at Fed kunngjør noe nytt, men det er en forventning om at finanspolitikken er der for å bygge en bro. I tillegg er det mye optimisme rundt potensielle vaksiner, gitt hvor mange som er i arbeid. Totalen av disse faktorene gir folk grunn til å se på risiko, sier Chris Chapman, forvalter i Manulife Investment til Bloomberg.