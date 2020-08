Wall Street klatret til tross for flere negative faktorer i markedet

Amerikanske aksjer steg onsdag. Mye av oppgangen var ledet av teknologiaksjene ettersom det er stor spenning før disse legger frem sine kvartalstall i morgen.

Leder oppgangen til tross for avhør i Kongressen

Både Facebook, Apple, Amazon steg mer enn 1 prosent, til tross for at deres toppsjefer er i høring for maktmisbruk og brudd på konkurranselovgivningen i Representantenes hus i Kongressen. Høringen gjelder blant annet Facebooks kjøp av WhatsApp og Instagram, reglene for Apples App Store og Amazons behandling av uavhengige tredjepartsselgere.

Aksjene til teknologigigantene er blant de som har prestert best i år. Både Facebook og Googles morselskap, Alphabet, har steget over 12 prosent siden nyåret. Jeff Bezos' Amazon har imponert med over 60 prosent kursvekst, mens Apple har steget hele 27 prosent siden årsskiftet.

Til sammenligning har Oslo Børs falt 9,6 prosent siden nyttår.

Urørt rente

Den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve, besluttet som ventet å la renten stå urørt på intervallet 0,0 til 0,25 prosent.

Sentralbanken skriver at beslutningen kommer på bakgrunn av at den økonomiske oppgangen fortsatt er langt lavere enn før coronakrisen inntraff. Avgjørelsen var enstemmig.

«Økonomisk aktivitet og sysselsetting har begynt å hente seg sakte inn igjen de siste månedene, men ligger fortsatt langt under det nivået som vi så på begynnelsen av året», skriver Den amerikanske sentralbanken i et notat.

Ny coronarekord

Smittespredningen i USA beveger seg i samme retning som aksjemarkedet – oppover.

Et rekordhøyt antall nye coronatilfeller er blitt rapportert globalt, mens i USA har dødsfallene passert 150.000-markeringen, noe som er det høyeste nivået av antall døde i verden. Bare de siste 11 dagene har det vært rapportert over 10.000 nye dødsfall i USA som følge av virusutbruddet.

Til tross for at smittetrenden i USA kun har økt med 5 prosent de siste to ukene, har dødstallene steget med 53 prosent, skriver The New York Times.

Dow Jones steg 0,68 prosent til 26.558,16 punkter.

23 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Lengst ned på listen var flyprodusenten Boeing etter å ha lagt frem større tap enn fryktet på den siste kvartalsrapporteringen. Aksjene falt over tre prosent.

Øverst på vinnerlisten var UnitedHealth Group og Dow, der begge aksjene steg godt over 2 prosent.

Banksektoren imponerte også med å vise seg høyt opp på vinnerlisten der blant annet JPMorgan Chase og American Express steg omtrent 2,2 prosent. Investeringsbanken Goldman Sachs var litt lenger ned på vinnerlisten med 0,8 prosent kursvekst.

Nasdaq steg 1,35 prosent til 10.542,94 punkter

Indeksen regnes som USAs beste, og har vært den eneste som har vist frem solid oppgang siden nyåret. Så langt i år er indeksen opp nesten 20 prosent.

S&P 500 steg 1,24 prosent til 3.258,44 punkter

S&P 500 regnes for å være indeksen som gir det mest nøyaktige bildet av det amerikanske aksjemarkedet.

De siste tre månedene er indeksen bestående av de 500 selskapene steget nesten 11 prosent. Siden årsskiftet er indeksen imidlertid kun 1 prosent opp.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, eller fryktindeksen, falt 5,62 prosent til 24,01 punkter

Gullprisen noterte enda en all-time high etter at den steg ytterligere 0,74 prosent på dagens handel. En unse gikk ved stengetid for 1.960 dollar.

Nordsjøoljen var opp 1,23 prosent til 43,75 dollar per fat og amerikansk lettolje steg 0,54 prosent til 41,27 dollar per fat etter at amerikanske råoljelagre hadde den største reduksjonen siden desember.

Tiåringen falt 1,5 basispunkter til 0,566 prosent.

30-åringen steg 1,7 basispunkter til 1,236 prosent.

Yielden falt i kjølvannet av beslutningen til The Fed om å holde renten uendret på det lave nivået.