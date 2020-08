Golden Ocean rykket opp 12 prosent

Aksjemarkedet steg betraktelig i dag.

Oslo Børs stengte 0,31 prosent opp, mens i USA var oppturen enda større. Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq steg henholdsvis 0,61 prosent, 1,24 prosent og 1,35 prosent.

Det var flere faktorer som talte for at børsen ikke kom til å stige i New York i dag. Både ny rekordsmitte og stigende dødelighetstrend i forbindelse med coronaviruset var imidlertid ikke med på å sette en stopper på aksjemarkedet. I tillegg var det høring i Kongressen av toppsjefene til de amerikanske tek-selskapene. Likevel steg alle de store teknologigigantene på børs i dag.

De norske

Blant de «norske» merker vi oss at Golden Ocean Group steg hele 12,3 prosent på børsen i New York i dag. Også Equinor imponerte med nesten 3 prosent kursvekst etter å ha fått medvind av den stigende oljeprisen. Begge oljekontraktene steg i verdi, og handles på godt over 40 dollar per fat i skrivende stund. Frontline steg 4,8 prosent.

Det var kun Flex LNG og Borr Drilling som endte dagen med røde tall i dag.