Blandet på børsene i Asia etter global smitterekord

I Japan er Nikkei ned 0,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,47 prosent.

Shanghai Composite i Kina er opp 0,09 prosent, og CSI 300 er ned 0,08 prosent. Hang Seng i Hongkong legger på seg 1,05 prosent.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen opp 0,21 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,73 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 1,81 prosent.

Makro

Nedgangen i Japan kommer til tross for positive makrotall. Detaljomsetningen var opp 13,1 prosent i juni, sammenlignet med måneden før.

På årsbasis falt omsetningen med 1,2 prosent, mot en ventet nedgang på 6,5 prosent, ifølge Direkt Makro.

Nullrente

Onsdag besluttet den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve, som ventet å la renten stå urørt på intervallet 0,0 til 0,25 prosent.

«På et tidspunkt kan Fed også øke frekvensen på obligasjonskjøp for å utligne eventuell økning i utstedelse på bakgrunn av økte skatteutgifter. Fokuset vil fortsatt være på utsiktene til Fed til å ta i bruk rentekurven på et tidspunkt i fremtiden», skriver Tapas Strickland, direktør i National Australia Bank, ifølge CNBC.

Få smittetifeller i Asia

Onsdag ble det registrert ny smitterekord globalt, med 290.722 nye smittetilfeller på ett døgn. Nå har totalt 17,19 millioner personer blitt smittet av viruset, mens 670.207 har mistet livet.

Selv om viruset startet i Kina, er landet nå på en 28. plass over landene som har flest smittetilfeller. Japan er på 55. plass og Sør-Korea er på en 74. plass.

