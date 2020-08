Oslo børs åpner i minus

Etter noen minutter med handel er Oslo Børs ned 0,43 prosent og hovedindeksen står i 838,0. Hittil er det omsatt aksjer for 190 millioner kroner.

Tungvektere som Telenor, Yara og DNB faller henholdsvis 0,8 prosent, 0,3 prosent og 0,4 prosent.

Olje

Nordsjøoljen omsettes torsdag morgen for 43,40 dollar pr. fat, ned 0,7 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,92 dollar, ned 0,9 prosent for dagen.

Oljeselskaper som Aker BP og Equinor åpner ned henholdsvis 0,8 og 0,6 prosent.

Skuffet analytikerne

DNO faller 1,1 prosent etter at selskapet leverte driftsinntekter på 72,1 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 265,7 millioner dollar samme tid i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) kom inn på minus 80,8 millioner dollar, svakere enn forventningene på negative 44,0 millioner dollar. Året før ble driftsresultatet 99,4 millioner dollar i pluss.

Fest i biotek

BerGenBio stiger 5,5 prosent etter at aksjen raste 18,8 prosent onsdag. Nedgangen kom etter at Storbritannia opplyste om at de har bestemt seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie av Covid-19-ACCORD. I denne studien var BerGenBios bemcentinib en ledende legemiddelkandidat.

Trond Mohn benyttet seg av kursfallet og kjøpte aksjer i to omganger. Mohn kjøpte totalt 300.000 aksjer.

Nordic Nanovector hopper 11,5 prosent etter at selskapet har mottatt patentbeskyttelse som dekker bruk av Alpha37 for behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og Non-Hodgkins lymfom (NHL).

Patenten har virkning frem til 2032 med mulighet for å forlenge med fem 5 år til, heter det.

Gaming Innovation Group er dagens vinner etter en oppgang på 12,8 prosent. Hoppet kommer etter at selskapets datterselskap iGaming Cloud onsdag fikk en permanent CSIE (casino service industry enterprise)-lisens i delstaten New Jersey i USA, ifølge TDN Direkt.