Historisk BNP-fall et faktum – Wall Street raser fra start

Det amerikanske aksjemarkedet faller kraftig fra start etter et rekordstort BNP-fall i andre kvartal.

Største noensinne

Amerikansk BNP falt med 32,9 prosent i andre kvartal, noe som representerer den største nedgangen noensinne. De grusomme tallene skyldes selvsagt coronakrisen, og er preget av at USA var i lockdown i perioder av våren. Til tross for et grusomt fall er det mulig å trekke noe positivt fra tallene, ettersom fallet på 32,9 prosent var bedre enn ventede 34,1 prosent.

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) i USA økte forrige uke med 1,434 millioner søkere, litt bedre enn ventede 1,45 millioner.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) økte med 867.000 til 17,018 millioner.

- Tallene på antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd forblir urovekkende høye, og noe kan forklares av at flere virksomheter har blitt tvunget til å stenge ned som følge av nye smitteutbrudd i enkelte stater, sier Peter Boockvar, investeringssjef ved Bleakley Advisory Group.

Kvartalstall i fokus

Teknologigigantene Apple, Alphabet, Amazon og Facebook offintliggjør alle tall for andre kvartal etter at markedene stenger torsdag.

– Kvelden kan bli helt sentral for markedene med fire av de store teknologiselskapenes rapportering av inntjening. Aksjene deres er superdyre, og gir derfor veldig lite rom for noen skuffelse. Skulle de skuffe de store forventningene, kan det føre til en betydelig rystelse i markedet. Vi kan allerede se den nervøsiteten i de europeiske markedene i dag.

Det sier Berndt Maisch, porteføljeforvalter i Tresides Asset Management, til Bloomberg.

Ned, ned og ned

Dow Jones faller 1,11 prosent til 26.212,05. Storbankene Goldman Sachs og JP Morgan faller tungt, og er i skrivende stund ned 2,02 og 1,96 prosent. Faller tungt gjør også oljegigantene Exxon Mobil og Chevron som ved åpning er ned henholdsvis 2,74 og 2,39 prosent.

Teknologiselskapene Apple og Microsoft faller på sin side 0,62 og 1,52 prosent. Dagens foreløpige vinner er forbruksvaregiganten Procter & Gamble med en oppgang på 1,92 prosent.

S&P 500 faller 1,08 prosent til 3.223,46. Reiselivssektoren faller bredt ved S&P, og cruiseselskapene Carnival, Royal Caribbean og Norwegian Cruise Line åpner ned henholdsvis 1,91, 1,49 og 2,16 prosent. Verdens største flyselskap, American Airlines følger etter med et fall på 0,66 prosent fra start.

Teknologitunge Nasdaq Composite faller til 10.453,61, ned 0,81 prosent. Facebook faller 1,38 prosent, mens Amazon stiger 0,12 prosent. Alphabet faller 1,50 prosent. Streaminggiganten Netflix åpner på sin side ned beskjedne 0,11 prosent.

Musks Tesla faller i likhet med sine tech-kollegaer og er i skrivende stund ned 0,91 prosent.