Nedgang på Wall Street, men teknologi suste videre

BLANDET: Traderne på gulvet på Wall Street så to av indeksene falle torsdag. Foto: Bloomberg

Utviklingen kom i kjølvannet av nye makrotall og ny global smitterekord.

I kjølvannet av pandemien, estimerer ferske tall fra USA et BNP-fall på 32,9 prosent i andre kvartal målt i årlig takt. I forkant var det ventet at estimatet skulle vise et BNP-fall på 34,1 prosent, ifølge Trading Economist.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viste at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,43 millioner forrige uke (pr. 25. juli).

Konsensus så for seg at 1,36 millioner førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, ifølge TDN Direkt.

Onsdag ble det registrert ny smitterekord globalt med 290.722 nye smittetilfeller på ett døgn. Nå har totalt 17,19 millioner personer blitt smittet av viruset, mens 670.207 har mistet livet.

Et lyspunkt er at det ikke ble satt ny smitterekord i USA, der det onsdag ble registrert 66.291 nye coronasmittede. Det er mindre enn smitterekorden på 78.407. Likevel har mer enn 150.000 personer mistet livet til viruset.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,85 prosent til 26.314,8 og er med det ned 7,8 prosent i år.

Fem av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Protector & Gamble var dagens vinner med en oppgang på 2,4 prosent.

Oljegiganten Exxon Mobil var dagens taper etter en nedgang på 4,7 prosent. Store deler av nedgangen kan tilskrives en nedgang i oljeprisen.

Kjente selskaper som Microsoft og McDonald's falt henholdsvis 0,1 og 0,4 prosent.

Kvartalsrush

S&P 500 endte ned 0,38 prosent til 3.246,2. Det vil si at indeksen er opp 0,5 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Apache som hoppet 17,3 prosent.

På motsatt side var A.O. Smith øverst på taperlisten etter et stup på 8,7 prosent.

Buffett-favoritten Kraft Heinz faller 3,3 prosent etter at selskapet la frem regnskapstall for andre kvartal.

Inntektene beløp seg til 6,65 milliarder dollar i kvartalet, mot 6,41 milliarder dollar i andre kvartal året før.

Kraft Heinz tapte 1.651 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende 1,35 dollar pr. aksje. Til sammenligning endte resultatet på 449 millioner dollar i pluss året før, tilsvarende 0,37 dollar pr. aksje.

Også Mastercard var ute med regnskapstall for andre kvartal, noe som sendte aksjen ned 0,1 prosent. Selskapet la frem inntekter på 3,34 milliarder dollar i kvartalet, mot 4,11 milliarder dollar i andre kvartal året før.

Mastercard fikk et nettroresultat på 1,42 milliarder dollar i andre kvartal, mot 2,05 milliarder dollar året før.

Analytikerne hadde forventet inntekter på 3,23 milliarder dollar og resultat pr. aksje på 1,16 dollar, ifølge Yahoo! Finance.

Venter i spenning

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,43 prosent til 10.587,8. Indeksen har dermed steget 18,0 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,5 prosent, mens Apple stengte opp 1,2 prosent og Amazon steg 0,6 prosent.

Netflix var opp 0,3 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 1,0 prosent og Tesla falt 0,8 prosent.

Etter at Wall Street stenger torsdag legger Facebook, Apple, Amazon og Alphabet frem sine kvartalstall.

Dagens vinner ble Precipio etter en oppgang på 469,1 prosent.

Høyest på taperlisten var Geocea Biosciences, som stupte 30,6 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, hoppet 4,7 prosent til 25,2.

Gullprisen var ned 0,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.944,5 dollar.

Nordsjøoljen var ned 2,4 prosent etter at det ble satt ny global smitterekord.

3-måneders renten falt 0,5 basispunkter til 0,101 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 2,0 basispunkter til 0,117 prosent.

10-års renten falt 2,6 basispunkter til 0,550 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 4,2 basispunkter til 1,198 prosent.