Bedre enn ventet i Europa

De fleste europeiske børsene var opp ved ett-tiden på fredag. Helsinki-indeksen gjorde det særlig bra, med et løft på over to prosent. Oppgangen skyldtes hovedsakelig Nokias rapport for andre kvartal, som viste overraskende sterke topp- og bunnlinjer. Driftsresultatet steg til 170 millioner euro, fra minus 57 millioner euro ett år tidligere, til tross for at inntektene svekket seg fra 5,7 til 5,1 milliarder euro. Nokia-kursen skjøt opp med over 13 prosent, etter at tallene ble kjent.

I Sverige gjorde et annet telekomkonsern, Ericsson det bra, med et kursløft på fire prosent. Selskapet meldte om noe høyere omsetning i andre kvartal, mens driftsresultatet økte fra 3,9 til 4,5 milliarder svenske kroner.

Også det franske kraftselskapet Engie var blant vinnerne, med en kursoppgang på seks prosent. Resultatet i første halvår ble bare 14 millioner euro, mot 2,1 milliarder euro ett år tidligere, men markedet hadde ventet en enda verre Covid-19-effekt.