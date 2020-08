Tech-rallyet fortsetter på Wall Street

Alle de toneangivende amerikanske indeksene stiger fra start fredag. Teknologitunge Nasdaq Composite stiger klart mest etter bunnsolide tall for andre kvartal fra teknologigigantene torsdag.

Bunnsolide kvartalstall

De store teknologiselskapene på Wall Street, Apple, Alphabet, Facebook og Amazon rapporterte etter stengetid torsdag alle om knallsterke tall i andre kvartal. Det var i forkant av gårsdagens tall knyttet stor spenning til hvorvidt selskapene kom til å levere, ettersom flere eksperter antydet at tallene på mange måter ville bestemme videre retning i aksjemarkedet.

Til tross for at tallene overrasket positivt, stiger Dow Jones og S&P 500 beskjedent ved åpning. Dennis DeBusschere, makroanalytiker hos Evercore ISI sier til CNBC at til tross for sterke tall fra teknologigigantene, forblir markedet avventende ettersom investorene ser an utfallet i forhandlingene om en ny redningspakke.

Går mot solid oppgang i juli måned.

Alle de ledende amerikanske indeksene ligger an til å legge solid på seg i juli. S&P er foreløpig opp 4,7 prosent for måneden, mens Dow Jones og Nasdaq Composite er opp henholdsvis 1,9 og 5,2 prosent.

Til tross for at aksjemarkedet har hentet seg solid inn fra bunnen, beviser nylig oppgang i gullprisen at markedet forblir usikkert, ettersom flere og flere investorer ser ut til å foretrekke det dyrebare metallet som betraktes som en trygg havn.

Gullprisen stiger fredag til ny all-time-high, opp 1,11 prosent til 1.989 dollar pr. unse.

Opp, opp og opp

Dow Jones stiger 0,18 prosent til 26.362,46. Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs faller 1,34 og 0,22 prosent ved åpning. Videre faller oljegigantene Exxon Mobil og Chevron tungt etter å ha rapportert tall for andre kvartal før åpning. Exxon og Chevron faller henholdsvis 1,31 og 3,95 prosent.

Apple stiger hele 6,22 prosent etter gårsdagens tall, mens Macrosoft faller 0,19 prosent ved åpning.

S&P 500 stiger 0,52 prosent til 3.263,27.

Teknologitunge Nasdaq Composite stiger til 10.732,68, opp 1,35 prosent. Facebook stiger hele 7,51 prosent, mens Amazon på sin side legger på seg 5,70 prosent. Begge stiger etter gårsdagens tall. Streaminggiganten Netflix stiger 0,28 prosent fra start, mens Alphabet faller 2,88 prosent.

Tesla stiger 0,91 prosent fra start.