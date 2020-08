Stein Erik Hagens biobaby korrigerer på helgrønn børs

Oslo Børs endte uken solid i grønt, etter en liten dupp like før stenging.

Hovedindeksen endte opp 0,79 prosent til 826,23 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,7 milliarder kroner.

Oljeservice vinner

Dagens vinner ble eiendomsselskapet Baltic Sea Properties, som endte opp 28,3 prosent til 30,80 kroner. Det er ingen børsmeldinger eller nyheter fra selskapet som er skyld i oppgangen.

Boligmarkedet har imidlertid opplevd en historisk oppgang etter coronakrisen hvor eiendomsmeglere melder om kaotiske tilstander og flere visninger enn noensinne.

Seadrill leder an i anbudsprosessen for en monsterkontrakt. Vilkårene i kontrakten gir en dagrate på nærmere 300.000 dollar som gir en kontrakt verdt mer enn 400 millioner dollar for den faste perioden. Aksjen klatret fredag 11,6 prosent til 3,91 kroner.

Øystein Stray Spetalens Standard Drilling steg 1,6 prosent til 0,76 kroner etter å ha sikret gjeldsfinansiering for selskapets deleide supertanker. Standard Drilling får inn 178 millioner i cash etter finansieringen.

OSM Aviation, et norsk bemanningsselskap som leverer tjenester til luftfartssektoren, solgte torsdag 2,6 millioner aksjer i Norwegian. OSM Aviation sitter igjen med 178,1 millioner Norwegian-aksjer. Eierandelen er nå på 4,99 prosent, under flaggegrensen på 5 prosent. Norwegian endte fredag opp 1,9 prosent til 2,27 kroner.

I rødt

Gyldendal endte som dagens desiderte taper, ned 11 prosent til 476 kroner. Det har imidlertid kun blitt gjort tre salg i aksjen i dag, totalt 97 aksjer.

Stein Erik Hagens EXACT Theraupautics korrigerte også ned 7,1 prosent til 38 kroner. Polaris falt 6,8 prosent til 35,40 kroner. Det var ingen spesifikke nyheter som bidro til fallene i aksjene.

Polarcus skrev i en melding fredag at selskapet har mottatt et intensjonsbrev for å hente inn 3D seismikkdata i Asia. Aksjen synker 6,84 prosent til 35,40 kroner.

Star Bulk Carriers hadde siste noteringsdag på Oslo Børs i dag. Det ble ikke noe telemarksnedslag – aksjen endte ned 2,3 prosent til 62,42 kroner. Selskapets vanlige aksjer vil fortsatt kunne bli handlet på Nasdaq på Wall Street etter slettingen fra Oslo Børs.

Oljeprisen

Da børsen stengte fredag kostet et fat brentolje 43,22 dollar, ned 0,4 prosent. WTI-oljen var ned 0,9 prosent til 40,04 dollar fatet.

En potensiell ny smittebølge truer globalt og det utgjør en tydelig trussel mot oljeetterspørselen.

«På tross av at oljeprisen har holdt seg godt og handlet i et intervall de siste ukene er det usikkert om markedet kan absorbere ytterligere olje når Opec+ vil heve produksjonen», sa RBC Capital Markets i et notat ifølge Reuters fredag.

OPEC+ planlegger samlet å øke produksjonen fra lørdag, og legger på rundt 1,5 millioner fat pr. dag til den globale forsyningen,

Equinor endte ned 0,2 prosent til 134,30 kroner, mens Aker BP falt 0,8 prosent til 169,95 kroner. DNO, som tidligere i uken la frem tall, er opp 3,6 prosent til 5,72 kroner.