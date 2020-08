Bred oppgang i Europa

De fleste europeiske børsene var opp ved tolvtiden på mandag, og Frankfurt-indeksen steg med 1,2 prosent. På London-børsen fikk Fresnillo, som er basert i Mexico City, en kursoppgang på over fire prosent. Konsernet er verdens største produsent av sølv fra malm og dessuten Mexicos nest største gullprodusent. Det drar nytte av en kraftig økning i verdien av edle metaller.

Transportselskapet DSV Panalpina leverte sterke tall for perioden april-juni og fikk et kursløft på 4,2 prosent. På taperlisten fant vi cruiseoperatøren Carnival, som var ned med 4,3 prosent. Investorenes optimisme til sektoren har avtatt, som følge av coronautbrudd på flere skip, etter at virksomheten ble gjenopptatt for noen uker siden.

Også finansgiganten HSBC fikk juling på børsen. Skuffende tall for første halvår senket kursen med 5,5 prosent. Toppsjef Noel Quinn pekte på Covid-19, fallende renter, økt geopolitisk risiko og større svingninger i finansmarkedene.