Oppgang fra start på Wall Street

Etter oppgang på de europeiske børsene så langt mandag, stiger alle de toneangivende amerikanske indeksene fra start på månedens første handelsdag.

Alle de toneangivende indeksene steg i juli. Fredag markerte slutten på den sterkeste juli-måneden på ti år for S&P-500. Teknologitunge Nasdaq la på seg 6,8 prosent i juli etter sterke kvartalstall fra teknologigigantene.

Opp, opp og opp

Dow Jones stiger 0,51 prosent til 26.562,81 poeng. Storbanken Goldman Sachs faller 0,79 prosent. Videre åpner teknologikjempene Apple og Microsoft opp, med en stigning på henholdsvis 1,58 og 3,17 prosent.

Microsoft har vist interesse i å kjøpe opp TikTok sin amerikanske virksomhet etter at Trump-administrasjonen har sagt at de vil stenge ned virksomheten i USA. Dette skjer som en følge av at presidenten har anklaget selskapet for spionasje i landet, melder Reuters mandag.

Medtech-giganten Pfizer faller 0,67 prosent, mens flyprodusenten Boeing faller 2,44 prosent.

S&P-500 klatrer 0,56 prosent til 3.290,70 poeng.

Teknologitunge Nasdaq stiger 1,15 prosent til 11.031,20 poeng. Facebook stiger 0,86 prosent, mens Amazon legger på seg 0,46 prosent. Streaminggiganten Netflix stiger 0,93 prosent, mens Google-eier Alphabet stiger 0,40 prosent.

Disse leverte kvartalsresultater som var bedre enn ventet forrige torsdag.

Tesla faller på sin side 3,81 prosent.

Nikola stiger 3,23 prosent. Storbanken Deutsche Bank trekker frem Nikola som en katalysator på kort sikt, og anbefaler kjøp av aksjen, melder CNBC.

VIX-indeksen, populært omtalt som fryktindeksen stiger 2,0 prosent til 24,95.