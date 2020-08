Kronen tynget av oljeprisen

Mandag svekket kronen seg mot dollar på lavere oljepris. I helgen ble det klart at OPEC akter å øke sin oljeproduksjon igjen. Gjennom mandagen steg imidlertid oljeprisen igjen, og Brent Blend nærmet seg 43,70 dollar fatet.

Mot euroen holdt kronen seg relativt stabil.

Dollaren fikk med mandag største oppgang over to dager siden tidlig i juni. Medvirkende var et sett med blandede økonomiske indikatorer som reiser tvil om eurosonens relativt gode utvikling fortsetter, ifølge Bloomberg.

Det store rushet av nyheter mandag hadde de tre samme forbokstavene: PMI. De fleste av de endelige PMI-tallene for Europa var marginalt bedre enn ventet. Det gjaldt også for en rekke andre økonomier med betydning for Norge. Storbritannia og Sverige noterte seg for kraftige hopp, og Kina har sterkeste PMI-måling (Caixin) på ni år.

Kontrasten er dermed stor til den norske innkjøpssjefindeksen. Denne sank hele 5,5 poeng i juli. Selv på andre tider av året, er det mange makroanalytikere som ikke legger stor vekt på norsk PMI. I juli har indeksen over flere år vist svært store bevegelser. Denne gangen underbygger imidlertid delindeksen for sysselsettingen hva NAVs tall viste i forrige uke: Ledighetskøen har heller vokst enn krympet i juli.