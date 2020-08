Blodrødt for Axxis Geo Solutions på grønn børs

Oslo Børs stengte mandag opp 1,93 prosent til 842,19 poeng, etter å ha steget fra start.

Det ble omsatt aksjer for 2,99 milliarder kroner.

Olje

Ved stengetid onsdag ble et fat Brent-olje omsatt for 43,76 dollar, opp 0,32 prosent. WTI-oljen ble omsatt for 40,64 dollar, opp 0,49 prosent.



Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,22 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge CNBC er nå flere bekymret for overforsyning i markedet ettersom Opec og deres allierte i august nedjusterer produksjonskuttene, samt at en global økning i coronatilfeller peker mot en mer langsom oppgang i drivstoffetterspørselen.

– Investorene er bekymret for overforsyning ettersom Opec+ denne måneden skal redusere produksjonskuttene, samt at en oppgang i oljeprisen fra rekordlave nivåer sannsynligvis vil oppfordre amerikanske skiferprodusenter til å øke produksjonen. I tillegg tynger frykten for en gjenoppblomstring i coronatilfeller også oljemarkedet, sier Hiroyuki Kikukawa i Nissan Securities til CNBC.

Ifølge TDN Direkt lettet Opec+ lørdag offisielt produksjonskuttene med to millioner fat til 7,7 millioner fat pr. dag i august. Imidlertid indikerer et kompensasjonskutt på omtrent 840.000 fat pr. dag at kun 1,1 millioner fat pr. dag vil komme tilbake til markedet.

Oljeaksjene merket oppgangen. Equinor steg 1,12 prosent, mens Aker BP klatret 2,03 prosent. Førstnevnte ble dagens mest omsatte aksje.

Vinnere

Trond Olav Trøim-dominerte Borr Drilling ble dagens soleklare børsvinner, etter at selskapet idag kunne opplyse om at de har sikret en ny kontrakt og intensjonsbrev for tre rigger. Nyheten sendte kursen til værs, og aksjen stengte opp hele 24,30 prosent.

Thin Film Electronics klatret 7,70 prosent. Selskapet meldte mandag morgen at de nå blant annet har gjennomført den akselererte konsolideringen av gjenværende SSLB-prosessutstyr i selskapets anlegg i San Jose i California.

Endúr stengte opp hele 15,09 prosent. Selskapet har mandag holdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det ble valgt nytt styre. Utenom det var det ingen spesielle nyheter som forklarte oppgangen

Subsea 7 steg 1,64 prosent, etter at meglerhuset Barclays oppjusterte kursmålet på aksjen fra 70 til 80 kroner.

Kid klatret 5,88 prosent, etter at meglerhuset Pareto Securities tok inn aksjen i månedsporteføljen for august.



Mowi ble dagens nest mest omsatte aksje, og klatret 3,97 prosent.

Blant tungvekterne steg Yara 1,29 prosent, mens DNB stengte opp 2,56 prosent. Telenor klatret 1,77 prosent.

Tapere

Axxis Geo Solutions ble dagens store børstaper, som i morgentimene kunne melde at det på grunn av coronapandemien er betydelig usikkerhet rundt OBN-markedet i andre halvår 2020. Selskapet vil derfor gå inn i en redusert driftsmodus etter at de har fullført undersøkelsene i Nordsjøen og Egypt.

Nyheten sendte aksjen rett ned, og aksjen stupte hele 22,50 prosent.

Norwegian stengte ned 6,25 prosent, etter at selskapet mottok varsler fra obligasjonseiere om at 230.000 dollar i gjeld skal konverteres til aksjer.

Europris falt 1,17 prosent, etter at Pareto Securities tok ut aksjen fra månedsporteføljen for august.

Blant andre børstapere falt REC Silicon 0,80 prosent, mens XXL stengte ned 2,66 prosent.

VOW falt 0,2 prosent til 21,60. Selskapet meldte at det hadde fått en kontrakt på installering av selskapets avfallshåndteringssystem i fire cruiseskip som bygges i Italia. Kontrakten er på 8,4 millioner euro, og i den ligger også opsjoner på levering av systemer for ytterligere 4,2 millioner euro.