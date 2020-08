Nye rekorder på børsene i New York

Gode industritall mandag, fra både Kina og Europa, bidro til god stemning på børsene i New York og tro på at nedgangen i verdensøkonomien ikke blir så stygg som mange har fryktet.

Det kom også oppløftende signaler fra USA der ISM for industrien endte på 54,2 og det høyeste på 15 måneder i juli. I juni var tallet 52,6. Forventningen for juli lå på 53,6.

All-time high

Børsene i New York steg og S&P 500 endte opp 0,7 prosent til 3.294,61.

Dow Jones endte opp 0,9 prosent til 26.664,40 og 21 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Microsoft ble vinneren blant tungvekterne. Aksjen steg hele 5,6 prosent til 216,54 dollar og ny all-time high.

Oppgangen kom i kjølvannet av spekulasjoner om at Microsoft skal ha vært i samtaler med eieren av videodelingstjenesten TikTok, kinesiske ByteDance, om oppkjøp av den amerikanske delen.

Apple fulgte opp med en oppgang på 2,5 prosent til 435,75 dollar – også det ny all-time high.

Det ble også ny all-time high for NVIDIA, Paypal, Qualcomm, Accenture, Best Buy, B2Gold, Salesforce, Lowe's, Papa Johns, Ferrari, Square og Yandex.

Flere ETFer steg også til nye toppnoteringer, deriblant Goldman Sachs New Age Consumer ETF og GS Data-Driven World ETF.

Tech var i støtet og oppgangen i Microsoft og Apple bidro til at det ble en god start på august på Nasdaq også. Den teknologitunge indeksen steg 1,5 prosent til 10.902,80 og ny all-time high.

Tesla steg 3,8 prosent til 1.485 dollar.

VIX-indeksen falt 0,7 prosent til 24,28.

Oljeprisen opp

Oljeprisen steg i forrige uke og mens den amerikanske lettoljen endte juli måned med en oppgang på 2,6 prosent var oppgangen for Brent på 5,0 prosent i juli.

Mandag steg oljeprisen videre og den amerikanske lettoljen endte opp 1,8 prosent til 41,01 dollar. Brent steg 1,5 prosent til 44,15 dollar.

Begge falt litt tilbake i elektronisk handel, etter at råvarebørsen i New York stengte kl. 21. Da New York Stock Exchange og Nasdaq stengte kl. 22 var oppgangen redusert til henholdsvis 1,5 og 1,0 prosent til 40,87 og 43,96 dollar.

Gullprisen var opp 7,0 dollar, tilsvarende 0,35 prosent, til 1.992,90 dollar.

Bitcoin steg 2,7 prosent til 11.356,0 dollar.

Rentene opp

Gode industritall bidro også til oppgang i de lange rentene, og 10-års renten steg 2,6 basispunkter til 0,551 prosent.

2-års renten var uendret på 0,11 prosent, mens 30-års renten steg 4,6 basispunkter til 1,244 prosent, ifølge Marketwatch.