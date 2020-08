Børsopptur i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,50 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,68 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,09 prosent, og CSI 300 klatrer 0,08 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,83 prosent.

I Sør-Korea styrker Kospi seg 1,08 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,88 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,71 prosent.

Nøkkeltall

Australske tall viser tirsdag morgen at detaljhandelen i landet steg 2,7 prosent sesongjustert i juni. Det var høyere enn forventningene om en oppgang på 2,4 prosent.

Bank of Australia besluttet i dag å holde renten uendret på 0,25 prosent, til tross for frykt for en coronabølge nummer to i landet.