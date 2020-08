Oslo Børs stiger svakt i åpningen

Oslo Børs åpner opp tirsdag.

Etter 31 minutters handel står hovedindeksen i 843,20, opp 0,12 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 524 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,27 prosent til 44,03 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,29 prosent til 40,89 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,76 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen er nå under press, etter at Opec og deres partenere har økt produksjonen på et tidspunkt hvor usikkerheten rundt global etterspørsel fortsatt er høy.

«Oljeprisen har handlet i et snevert intervall den siste tiden, og det samme kan være tilfelle fundamentalt, det er ikke ventet store endringer hverken i tilbudet eller etterspørselen», sier en analytiker til Platts, ifølge TDN Direkt.

Han mener oljeprisen vil fortsette å ha en sidelengs utvikling, så fremt oljelagertallene fra USA ikke overrasker.

Equinor stiger 1,84 prosent til 138,30 kroner, mens Aker BP er opp 2,08 prosent til 177,00 kroner.

Kraftig opptur

Petrolia stiger hele 44,24 prosent til 11,90 kroner etter at de tirsdag morgen kunne melde om et betydelig oljefunn ved Dugong-brønnen i norsk sektor av Nordsjøen.

Ifølge selskapet skal dette være det største funnet i Norge hittil i år.

Volumene er estimert til å ligge i området 6,3-19,0 millioner standard kubikkmeter (MSm3) utvinnbar oljeekvivalenter, eller 40-120 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg skal Dugong-funnet også ha identifisert et annet prospekt.

Også Gaming Innovation Group stiger på børs, etter at de i morges kunngjorde at de har landet en avtale med Argentinas største spill- og underholdningsgruppe, Grupo Slots LOTBA.

Aksjen klatrer 7,66 prosent til 8,15 kroner.

John Fredriksen-dominerte Avance Gas har inngått en avtale om salg av den 2003-bygde VLGCen «Avance» til en tredjepart for 35 millioner dollar. Salget vil generere et nettoproveny på cirka 17 millioner dollar. Det løfter aksjen 3,94 prosent til 21,12 kroner.

Tungvekterne

Blant de mest omsatte aksjene er det blandet stemning tirsdag morgen.

Nel er som nest mest omsatte aksje ned 0,05 prosent til 18,86 kroner. Også Mowi faller og er nå ned 1,44 prosent til 167,85 kroner, og Bakkafrost svekkes 1,76 prosent til 557,00 kroner. Tomra er ned 1,38 prosent til 378,00 kroner.

Yara klatrer derimot 1,43 prosent til 390,70 kroner, DNB er opp 0,63 prosent til 143,00 kroner, mens Norsk Hydro styrkes 1,97 prosent til 26,37 kroner.