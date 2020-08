Norwegian faller videre på Oslo Børs før nye tall

Ved lunsjtider er Oslo Børs ned 0,02 prosent til 824,04 poeng, nesten så flat utvikling som det går an. I åpningskvarteret var hovedindeksen opp med rundt 0,40 prosent. Det er hittil blitt omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Hovedindeksen har falt 9,59 prosent etter nyttår, og siden samme tid i fjor er den ned 1,35 prosent.

Olje

Oljeprisen steg mandag ettermiddag, men har falt utover tirsdagen. Et fat brentolje koster ved 11.40-tiden 43,54 dollar, ned 0,75 prosent for dagen. WTI-oljen er ned 0,79 prosent til 40,44 dollar.

Coronavirusets spredning utgjør en risiko mot etterspørselen etter olje. I mange land har smitten tatt seg opp de siste dagene, samtidig som Opec+ har lettet på produksjonskuttene sine.

– Jeg synes det er greit å si at de fleste deltakerne i oljemarkedet forventer mer nedside-press fordi coronaviruset herjer, og Opec+ øker produksjonen, sier Stephen Innes, strateg i AxiCorp, til Reuters.

Aker BP stiger 1,15 prosent til 175,40 kroner, mens Equinor er opp 1,44 prosent til 137,75 kroner.

Petrolia stiger hele 32,12 prosent til 10,90 kroner etter at selskapet tirsdag morgen kunne melde om et betydelig oljefunn ved Dugong-brønnen i norsk sektor av Nordsjøen.

Vinnere

Av andre vinnere kan Gaming Innovation Group trekkes frem. Aksjen er opp 7,53 prosent til 8,14 kroner, og har steget 46,67 prosent den seneste måneden. Hittil i år er aksjen flat omtrent, ned 0,61 prosent. Selskapet kunngjorde at det har landet en avtale med Argentinas største spill- og underholdningsgruppe, Grupo Slots LOTBA.

Subsea 7 er opp 4,67 prosent til 72,60 kroner. Citigroup hever ifølge Reuters kursmålet på Subsea 7 til 90 kroner pr. aksje, fra tidligere 82 kroner. Mandag løftet Barclays kursmålet på aksjen til 80 kroner pr. aksje, fra tidligere 70 kroner.

Børstapere i rødt

Norwegian gjorde mandag om mer gjeld til aksjer. Tirsdag faller aksjen nye 1,83 prosent til 2,09 kroner. Aksjen har falt 94,46 prosent etter nyttår - mer enn noen andre på Oslo Børs.

Den seneste uken er aksjen ned 15,69 prosent, nest verst bak Axxis Geo Solutions som skal spare penger. Den nye smittebølgen i Europa er dårlig nytt for reiselivet. Torsdag kommer Norwegian med trafikktall for juli. SAS er for øvrig opp 1,15 prosent til 7,92 svenske kroner på Stockholm-børsen.

Borr Drilling steg godt mandag etter nye riggavtaler, mens aksjen korrigerer ned med et fall på 6,75 prosent til 9,32 kroner. Aksjen har stupt 87,70 kroner etter nyttår.