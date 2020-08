Enorme nedskrivninger i energisektoren

KAN KUTTE PRODUKSJONEN: Her fra et av Shells felt i Texas. Selskapet gjorde nedskrivninger på 16,8 milliarder dollar i andre kvartal.

Verdien av Brent råolje lå tirsdag ettermiddag på 43,74 dollar fatet og var dermed opp med 13 cent på en uke. Sluttprisen har nå ligget mellom 43 og 45 dollar fatet i 17 av de seneste 20 handelsdagene. På Oslo Børs er energiiindeksen tilnærmet uendret siden forrige tirsdag, men opp med 1,4 prosent på en måned. Oljeserviceaksjene har gjort det langt bedre, med løft på henholdsvis 4,1 og 5,4 prosent i disse periodene.

Britiske BP fikk en kursoppgang på nesten åtte prosent på tirsdag, etter å ha presentert sine tall for andre kvartal. Som ventet meldte konsernet om et «replacement cost»-underskudd på 6,7 milliarder dollar, over 61 milliarder kroner. Utbyttet ble samtidig halvert fra første kvartal, da BP tjente 800 millioner dollar.

I løpet av kvartalet nedskrev BP verdien av bokførte eiendeler med 10,9 milliarder dollar, hvorav 1,7 milliarder dollar var knyttet til letevirksomheten. Grepet var i tråd med forventninger om lavere olje- og gasspriser. Ledelsen meldte i midten av juni at førstnevnte trolig vil ligge på 55 dollar fatet i snitt frem til 2050. Det er blant de mest pessimistiske store oljeselskapene, og det forklarer de konservative prognosene med en vedvarende covid-19-effekt.

Amerikanske Chevron la frem sine tall forrige fredag. Her ble tapet i andre kvartal 8,3 milliarder dollar, som følge av «betydelig redusert etterspørsel». Både topp- og bunnlinjen skuffet stort, og aksjekursen er ned med rundt fem prosent på en uke. Ifølge Chevrons kvartalsrapport var den oppnådde snittprisen for olje og LNG over 60 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Chevron har allerede jekket ned sine prisprognoser, og dette førte til nedskrivninger på 1,8 milliarder dollar i kvartalet.

Dagen før hadde en tredje energigigant, Shell, presentert sitt regnskap. Konsernet tjente 638 millioner dollar på en justert basis, mot 3,5 milliarder dollar i andre kvartal 2019. Tallet inkluderte imidlertid ikke nedskrivningene på 16,8 milliarder dollar, som igjen skyldtes forventninger om lave olje- og gasspriser de neste 30 årene. Toppsjef Ben van Beurden erklærte i et intervju med CNBC at alle de nødvendige nedskrivningene nå er tatt. Shell advarte imidlertid om at selskapet kan bli nødt til å redusere produksjonen senere i år, grunnet lav lønnsomhet og svak etterspørsel.

Paradoksalt har den amerikanske oljeproduksjonen samlet sett steget de seneste ukene. I den ferskeste målingen var nivået for andre uke på rad 11,1 millioner fat pr. dag, 100.000 fat pr. dag mer enn en måned tidligere og 600.000 fat pr. dag mer enn årets foreløpige bunn i midten av juni. Lignende volumer ble observert også i oktober 2018, før utvinningen skjøt opp til rekordhøye 13,1 millioner fat pr. dag i mars i år.