EasyJet-kursen til himmels

FÅR FLERE PASSASJERER: EasyJet-kursen var opp med over ni prosent tirsdag ettermiddag. Selskapet venter bedre tall i det innværende kvartalet. Foto: Bloomberg

De fleste børsene var opp ved ett-tiden på tirsdag. I Asia steg Hang Seng-indeksen med to prosent, mens Sør-Korea og Taiwan leverte løft på henholdsvis 1,3 og 1,6 prosent. Seven & I, som eier 7-Eleven, var blant vinnerne i Japan, med en kursoppgang på nesten ni prosent. Selskapet skal kjøpe 4000 amerikanske bensinstasjoner, idet stadig flere energiselskaper forlater handelsbransjen.

I Europa var BP-kursen opp med åtte prosent, etter at konsernet la frem sine tall for andre kvartal. Energigiganten gikk med et dundrende underskudd, men innfridde analytikernes forventninger. Markedet var tilsynelatende positivt overrasket.

EasyJet gjorde det enda bedre, med en kursøkning på 9,5 prosent. Ledelsen meldte at tapet i det inneværende kvartalet trolig blir mindre enn i perioden april-juni. Antallet passasjerer er igjen på vei opp, og pengebruken er lavere enn tidligere antatt. Også i det seneste kvartalet var de faste kostnadene betydelig redusert, i forhold til samme periode i fjor. Inntektene stupte imidlertid fra 1,76 milliarder pund til bare 7 millioner pund, og tapet før skatt ble på 324 millioner pund.