Blandet stemning i Asia

I Japan faller Nikkei 0,20 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger derimot 0,29 prosent, og CSI 300 klatrer 0,18 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,57 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 1,05 prosent, Straits Times i Singapore klatrer 0,68 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot faller 0,44 prosent.

Makro

Caixin/Markit Services PMI-tall for servicesektoren i Kina endte på 54,1 i juli, ned fra 58,4 i juni. Seniorstrateg i Credit Suisse, Suresh Tantia, sier til CNBC at dette imidlertid neppe er en bekymring for markedet.

– Ser man på den bredere trenden, har makrotallene fra Kina over hele linjen vist en bedring. I tillegg til PMI for servicesektoren, har PMI for industrien vist sterke tall de siste månedene. I tillegg har underliggende tall som boligsalg vært tosifret, og bilsalget har også vokst tosifret, sier strategen.

– I det store og helehar den kinesiske økonomien kommet seg etter pandemien og jeg tror det kommer til å være veldig positivt for aksjemarkedet.