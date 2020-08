Oslo Børs stiger i åpningen

Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Etter 35 minutters handel står hovedindeksen i 852,74, opp 0,58 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 489 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,20 prosent til 44,52 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,12 prosent til 41,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Tirsdag kveld viste ukentlige tall fra den amerikanske bransjeorganinsasjonen API at råoljelagrene i USA falt med 8,6 millioner fat til 520 millioner fat i uken frem til 1. august. Analytikerne hadde ifølge CNBC ventet et fall på 3 millioner fat.

Offisielle lagertall fra amerikanske energimyndigheter legges frem onsdag kveld.

En økning i coronatilfeller på verdensbasis undergraver ifølge CNBC nå imidlertid markedstilliten til en opphenting i etterspørselen etter drivstoff. I USA er det nå daglig over 1.000 dødsfall, og flere titalls stater har måttet ta en pause i eller droppe sine planer om å gjenåpne økonomien.

Equinor stiger 1,69 prosent til 141,00 kroner, mens Aker BP er opp 1,73 prosent til 179,50 kroner.

Storkjøp

Navamedic meldte tirsdag kveld at de har gjennomført en transaksjon med ACS Dobfar og InfoRLife, for oppkjøpet av markedsføringstillatelser for en serie antibiotika til sykehusbruk i Norden. Prislappen er på 38 millioner kroner.

Nyheten sender aksjen opp 12,95 prosent til 21,80 kroner.

Merkur Market-noterte Quantafuel klatrer 13,10 prosent til 25,90 kroner på høyt volum.

Også Otello-aksjen stiger, og er nå opp 2,44 prosent til 12,60 kroner.

Sand Grove Capital Management, som eier 25,4 prosent av utestående aksjer i Otello, ønsker nå at det kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling for å umiddelbart endre styret i selskapet.

I rødt

Dagens nest mest omsatte aksje, Nel, faller onsdag morgen 3,04 prosent til 18,18 kroner.

Nels viktige samarbeidspartner Nikola gikk på en smell i andre kvartal, og lastebilprodusenten endte opp med et nettoresultat på minus 87 millioner dollar.

Ellers blant tungvekterne faller Norwegian 2,99 prosent til 2,05 kroner. Mowi er ned 0,47 prosent til 170,80 kroner, og Telenor svekkes 0,07 prosent til 145,15 kroner.