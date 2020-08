Nel faller på en positiv børs

Onsdag ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 854,12 poeng, opp 0,8 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB og Hydro stiger henholdsvis 1,1 prosent og 2,1 prosent mens Telenor faller 0,2 prosent. Merkur Market-noterte Quantafuel klatrer 13,5 prosent til 26 kroner på høyt volum.

Olje

Et fat Nordsjøolje omsettes for 45,10 dollar, opp 1,8 prosent. En økning i coronatilfeller på verdensbasis undergraver ifølge CNBC markedstilliten til en opphenting i etterspørselen etter drivstoff. I USA er det nå daglig over 1.000 dødsfall, og flere titalls stater har måttet ta en pause i eller droppe sine planer om å gjenåpne økonomien.

Equinor stiger 2,7 prosent til 142,35 kroner, mens Aker BP er opp 3,0 prosent til 181,65 kroner.

Nel

Nel faller 2,3 prosent til 18,32 kroner. Dagens laveste notering har vært på 17,96 koner. Nels viktige samarbeidspartner Nikola gikk på en smell i andre kvartal, og lastebilprodusenten endte opp med et nettoresultat på minus 87 millioner dollar.

I tirsdagens morgenrapport fra DNB Markets gjorde analytikerne det klart at Nikolas kvartalsrapport ville kunne påvirke aksjekursen i Nel onsdag.

Navamedic

Navamedic meldte tirsdag kveld at de har gjennomført en transaksjon med ACS Dobfar og InfoRLife angående oppkjøp av markedsføringstillatelser for en serie antibiotika til sykehusbruk i Norden. Prislappen er på 38 millioner kroner.

Nyheten sender aksjen opp 14 prosent til 22 kroner.

Norwegian Finans Holding

ABG Sundal Collier hever sitt kursmål på Norwegian Finans Holding fra 64 til 79 kroner, og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen. Samtidig velger analytikeren å heve estimatene for 2020, 2021 og 2022 som følge av lavere tapsforventinger.

Aksjen stiger 4,2 prosent til 71,40 kroner.

Otello

Det britiske fondet Sand Grove Capital Management, som eier 25,40 prosent av aksjene i Otello, har bedt om en ekstraordinær generalforsamling. Fondet ønsker at sittende styreleder André Christensen og styremedlem Birgit Midtbust fratrer sine stillinger med umiddelbar virkning. Fondet foreslår Randel Freeman som ny leder, og Kathryn Baker som nytt styremedlem.

Aksjen stiger 2,9 prosent til 12,65 kroner.