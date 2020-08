Nullrenten kan bli kortvarig

Også i juli steg boligprisene klart. Vanlige sesongmønstre, der prisene dabber av inn i sommermånedene, ser ut til å være suspendert. Juli ga ikke det normale prisfallet. Prisene økte i stedet 0,4 prosent.

Den viktigste enkeltfaktoren bak den uventet sterke boligprisveksten er at styringsrenten ble kuttet i tre runder til null prosent i vår. Lite nybygging bidrar også, og prisveksten ville nok vært langt svakere om ledighetshoppet fra mars hadde vist seg varig.

I mai varslet Norges Bank nullrente i tre års tid. I juni var første renteheving rykket frem til andre halvår 2022. Sentralbanksjef Øystein Olsen svarte ikke et klart «ja» på spørsmålet om boligmarkedet var hovedgrunnen til at Norges Bank ser ut til å ha fått det litt mer travelt. Det trengte han ikke, for det var tydelig i alle sentralbankens grafer, tabeller og formuleringer gjennom rapporten. I Pengepolitisk rapport fra juni er Norges Bank innom boligmarkedet og boligprisene hele 66 ganger. Fra mai til juni jekket Norges Bank sine boligprisprognoser for 2020 og 2021 med totalt 9,5 prosentpoeng.

«Den raske bedringen i boligmarkedet tyder på at markert lavere utlånsrenter har hatt effekt, og markedet synes å være i nokså god balanse på tross av den ekstraordinære situasjonen», mente Norges Bank likevel.

Men selv med nye og høyere boligprisprognoser, ser det ut til at Norges Bank har tatt i for lite. Samlet prisvekst fra januar til juli er 3,2 prosent. Fra juli i fjor har prisene steget med 5 prosent. Til sammenligning tror Norges Bank på en prisvekst på 2,7 prosent for hele 2020.

Prisveksten kan selvsagt dabbe av etter sommeren, men i så fall er grunnen ikke boliglånsrentene. Norges Bank tror at påslaget i pengemarkedet vil synke, og ser så langt ut til å ha fått rett. Legger man til at bankene er litt trege, betyr det at gjennomsnittlig boliglånsrente på 1,91 prosent i juni synker videre til rundt 1,6 prosent sommeren 2022.

Det tar tid før mengden nybygde boliger øker. I år ligger boliginvesteringene an til å synke med minst 9 prosent. Til nå er også nær 55 prosent av arbeidsledigheten fra coronatoppen borte, og sesongjustert synker ledigheten fortsatt. Noe substansielt må derfor endres for at boligmarkedet skal snu. Norges Bank tok i juni klokelig høyde for uventet sterk utvikling. «Historisk lave utlånsrenter kan da øke risikoen for at veksten i boligprisene og gjeld skyter fart», advarte sentralbanken.

«Mot slutten av fjoråret var vår vurdering at finansielle ubalanser ikke lenger bygde seg opp, og at det var enkelte tegn til at de avtok. Utviklingen i gjeld og eiendomspriser så langt i år har ikke endret denne vurderingen», het det samtidig.

En boligprisvekst på under 3 prosent var altså ikke nok til å bekymre. Men hva nå, når prisene har steget 5 prosent det seneste året, og luften ikke har gått ut av markedet?

Det er viktig å huske at Norges Bank også vil unngå et tydelig fall i boligprisene. Det ville forsterke nedturen ved at husholdningene demper konsumet og ved at bankenes tap øker.

Derfor er det liten fare for brutale rentehevinger. Men med tempoet i boligmarkedet til nå, og med rask bedring i arbeidsmarkedet, er det bare å stålsette seg for at boliglånsrentene vil stige, og det kan skje tidligere enn andre halvår 2022.