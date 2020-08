Bråstopp for BMW

RAMMET AV COVID-19: BMWs aksjekurs var ned med over fire prosent ved 13-tiden onsdag. Her fra en BMW-fabrikk.

RAMMET AV COVID-19: BMWs aksjekurs var ned med over fire prosent ved 13-tiden onsdag. Her fra en BMW-fabrikk. Foto: Bloomberg

BMW var en av onsdagens europeiske børstapere, etter å ha lagt frem sitt regnskap for andre kvartal. Ved 13-tiden var bilprodusentens aksjekurs ned med 4,3 prosent. Konsernet tapte 212 millioner euro i perioden, som følge av coronarelaterte nedstengninger av fabrikker og forhandlere. I hovedmarkedet Kina peker pilene imidlertid oppover, og dessuten venter ledelsen at resultatet blir positivt i andre halvår.

Lenger nord i Europa, i Finland, leverte Sampo et kursfall på tre prosent. Forsikringsselskapets resultat før skatt falt med 19 prosent, til 407 millioner euro i andre kvartal. Analytikerne hadde ventet en bunnlinje på rundt 442 millioner euro.

På vinnerlisten fant vi igjen EasyJet, som fikk et kursløft på 6,4 prosent. Det britiske flyselskapet la frem sin kvartalsrapport på tirsdag og varslet samtidig at underskuddet ligger an til å krympe i den inneværende perioden.