For første gang siden 24. januar havnet en dollar under 9 kroner onsdag. Fra bunnpunktet 20. mars har kronen styrket seg med 24 prosent. Mye av bevegelsen i sommer skyldes imidlertid mest at euroen har svekket seg mot dollaren, og så har kronen blitt med på lasset.

I går, derimot, var det en toneangivende grunn til at kronen styrket seg, og nå mot både euro og dollar: Oljeprisen steg kraftig, og var på det høyesten på 46,16 dollar fatet. Dette er høyeste oljepris siden coronafrykten sendte markedene i stup 5. mars.

Gjennom onsdag styrket kronen seg med godt over 1 prosent mot dollar og med nesten 0,9 prosent mot euroen.

Internasjonalt var det snarere negative nyheter onsdag. Den amerikanske sysselsettingsrapporten fra ADP skuffet med bare 167.000 nye jobber. Bildet blir langt lysere, når juni-tallet samtidig ble revidert opp med nesten 2 millioner til 4,3 millioner nye sysselsatte.

Som vanlig, fungerer ADP mest som et vagt og ikke veldig presist forvarsel om hva vi har i vente fredag, når de offisielle «non-farm payrolls»-tallene kommer. Ifølge Bloomberg er det ventet 1,5 millioner flere sysselsatte i juli, etter økningen på hele 4,8 millioner i juni.