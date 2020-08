Nye rekorder på børsene i New York

Det var oppgang på børsene i New York onsdag og Nasdaq steg til ny all-time high for 31. gang i år. Nasdaq brøt også gjennom 11.000 for første gang, før den sluttet såvidt under.

Oppgangen kom blant annet på tro og håp om nye hjelpepakker, og til tross for at ADP-sysselsettingsrapporten skuffet og ga signaler om at arbeidsmarkedsrapporten kommende fredag også kan komme til å skuffe.

ISM for tjenestesektoren steg imidlertid til 58,1 i juli, noe som var klart bedre enn ventet. Det signaliserer sterk vekst i tjenestesektoren, som står for nær 70 prosent av den amerikanske økonomien.

All-time high

Nasdaq steg til ny intradag rekord på 11.002,11 før den endte dagen med en oppgang på 0,52 prosent til 10.998,40. Dette var også 6. dag på rad med oppgang.

S&P 500 steg 0,64 prosent til 3.327,77 og endte med det bare 1,71 prosent under tidligere all-time high fra 19. februar.

Dow Jones endte opp hele 1,39 prosent til 27.201,52 som var høyeste slutt siden 8. juni, ifølge Marketwatch, og begge indeksene steg for 4. dag på rad.

19 av aksjene i Dow Jones-indeksen steg, mens 11 falt. Disney ble vinneren, med en oppgang på 8,8 prosent, etter at selskapet la frem bedre kvartalstall enn ventet tirsdag kveld.

Boeing fulgte hakk i hæl med en oppgang på 5,6 prosent, mens Exxon Mobil og Chevron steg 0,8 prosent på høyere oljepris.

Apple steg 0,36 prosent til 440,25 dollar og ny all-time high for 4. dag på rad.

Blant aksjene som steg til ny all-time kan også nevnes Accenture, AMD, Broadcom, B2Gold, Costco, Deere, Lululemon, Monster, NVIDIA, Paypal, Papa Johns, Royal Gold, Square og en rekke ETFer.

Tesla falt 0,1 prosent til 1.485,02 dollar, mens Nikola dundret ned 9,8 prosent til 35,03 dollar.

Frykt, gull og olje

VIX-indeksen falt 3,2 prosent til 22,99 mens gullprisen steg 1,5 prosent til ny all-time high på 2.051,90 dollar.

Oljeprisen var også i støtet og da børsene stengte i New York kostet et fat av den amerikanske lettoljen 42,17 dollar, etter en oppgang på 1,1 prosent. I løpet av dagen ble den notert så høyt som 43,5 2 dollar.

Brent var opp 1,7 prosent til 45,19 dollar, etter å ha vært notert så høyt som 46,24 dollar.