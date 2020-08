Nedtur for råvaregigant

Glencore var blant børstaperne ved 12-tiden på torsdag, med et kursfall på rundt fem prosent. Råvaregiganten meldte at det ikke lenger skal betales utbytte, som følge av et underskudd på 2,6 milliarder dollar i første halvår. Vedvarende usikkerhet rundt etterspørselen for råvarer medførte dessuten at Glencores eiendeler ble nedskrevet med 3,2 milliarder dollar.

Det tyske reisebyrået TUI er en gjenganger på taperlisten, og torsdag ettermiddag var kursen ned med ytterligere 4,3 prosent. Konsernet opplyste at 166 kontorer i Irland og Storbritannia skal stenges.

ING leverte derimot et kursløft på nesten fem prosent. I andre kvartal ble overskuddet før skatt 542 millioner euro, 73 prosent under nivået ett år tidligere. Svekkelsen skyldtes tapsavsetninger på 1,34 milliarder euro, idet Covid-19 ventes å øke antallet misligholdte lån. Den hollandske finanskjempen overrasket likevel positivt.

Uansett sank alle de europeiske børsene. Britiske FTSE 100 gjorde det særlig dårlig, med et fall på 1,2 prosent.