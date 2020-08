Økt risikovilje i høyrentemarkedet

HEVER IKKE STYRINGSRENTEN: Markedet for terminkontrakter signaliserer at sentralbanksjef Jerome Powell vil holde styringsrenten på 0,25 prosent i minst syv måneder. Foto: Bloomberg

Bank of Americas indeks for rentepåslaget i det amerikanske høyrentemarkedet lå tirsdag ettermiddag på 5,1 prosentpoeng, mot 5,3 prosentpoeng en uke tidligere. Fallet for BB-segmentet var bare 0,1 prosentpoeng, mens snittet for B-ratet gjeld var tilnærmet uendret. Bedringen i høyrentemarkedet skyldtes hovedsakelig at rentepåslaget for de mest spekulative, CCC-ratede obligasjonene stupte med et halvt prosentpoeng.

I Europa var det gjennomsnittlige rentepåslaget omtrent det samme som en uke tidligere, og her i landet leverte fond med fokus på norsk høyrentegjeld relativt beskjeden avkastning. For eksempel var Heimdal Høyrente og Odin Kreditt opp med 0,1–0,2 prosent. I praksis er det vanskelig å estimere verdiendringer for norske «søppelobligasjoner», ettersom de sjelden omsettes. Dette er særlig tilfellet under fellesferien.

Et unntak var Ocean Yields lån med forfall neste september. Dette ble på onsdag handlet for 100,25 prosent av pålydende, det samme som den 24. juli og en hårsbredd over nivået den 2. juli. Den 19. mai var kursen imidlertid helt nede i 98.

En dollardenominert obligasjon fra Altera Shuttle Tankers ble solgt for 95 prosent av pålydende. Den forfaller i oktober 2024 og har en kupong på 6,77 prosent. Den forrige handelen fant sted den 18. juni og ble gjort på 95,25.

Selskaper som har lånt i amerikanske dollar, drar for tiden nytte av denne valutaens kraftige svekkelse. Mot norske kroner var kursen på torsdag rundt ni, mens årets foreløpige topp er på nesten 12.

Også rentene på amerikanske statsobligasjoner har falt kraftig den seneste tiden. Den tiårige versjonen lå torsdag ettermiddag på 0,52 prosent, under halvparten av nivået i begynnelsen av mars. Renteforskjellen mellom to- og tiåringen har samtidig sunket til bare 0,42 prosentpoeng, noe som slettes ikke signaliserer en rask økonomisk innhenting. Det samme fenomenet ser vi i markedet for terminkontrakter, hvor investorene tilsynelatende er fullstendig overbevist om at USAs styringsrente ligger uendret på et kvart prosentpoeng også i mars neste år.

Et ratingbyrå, Fitch, gikk i forrige uke så langt som å nedjustere USAs kredittutsikter til «negative», noe som innebærer at landet kan miste sin AAA-rating. Analytikerne påpekte at statsgjelden raskt utvikler seg i feil retning, og at det ikke foreligger noen troverdig plan for å senke de offentlige utgiftene. S&P tok et lignende grep i april 2011, i kjølvannet av den globale finanskrisen. Fire måneder senere kuttet ratingbyrået USAs kredittvurdering fra AAA til AA+. Den tredje aktøren, Moody's, opererer imidlertid fortsatt med en Aaa-rating og «stabile» utsikter.

Et annet overbelånt land, Argentina, meldte på tirsdag at det har gjort en avtale med sine långivere. Planen er å restrukturere lån pålydende 65 milliarder dollar. Gjelden ble i sin tid misligholdt, og siden er det blitt forhandlet med kreditorene.