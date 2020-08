Pausedag for kronen

Skyfri himmel? Det er i hvert fall for tidlig å bekymre seg over finansiell ustabilitet på grunn av mindre solide banker.

Etter kronestyrkingen onsdag, var det tilnærmet stillstand for kronekursen torsdag. Oljeprisen har svingt på 45-tallet, uten å skyte videre fart oppover.

Også ellers var det få nyheter egnet til å slå inn i kronemarkedet.

De sterke boligpristallene for juli bidro til kronestyrkingen onsdag. Torsdag viste Norges Banks utlånsundersøkelse det alle burde skjønt på forhånd, nemlig at låneetterspørselen fra husholdningene hadde vært frisk gjennom andre kvartal. Bankene har også benyttet seg av kriseåpningen som gir lov til å innvilge flere lån som ikke tilfredsstiller kravene i boliglånsforskriften. Også dette var nærmest gitt på forhånd.

Mer overraskende var at det ikke først og fremst er førstegangskjøperne som drar opp utlånsvolumene, men etablerte lån som refinansieres eller flyttes til andre banker.

Årsaken er trolig at bankene i sum har vært trege til å senke sine utlånsrenter i takt med synkende styringsrente og et klart fall i pengemarkedsrenten.

Dette har, i sin tur, slått ut i nok et kvartal med kraftig vekst i bankenes utlånsmarginer. En vanlig advarsel mot å senke styringsrenten svært lavt har vært at dette skviser bankenes inntjening. Det igjen gir mindre solide banker, og bekymring for den finansielle stabiliteten.

Vel, vi er ikke der ennå.