Teknologigigantene sendte Nasdaq til historisk nivå

Utviklingen kom i kjølvannet av nye makrotall og utviklingen av coronaviruset.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viste torsdag at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,19 millioner personer sist uke. Det var ventet 1,40 millioner nye søkere ifølge Marketwatch.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) er på 16,11 millioner personer, ned 844.000 fra forrige ukes reviderte tall.

Onsdag ble det registrert 271.685 nye smittetilfeller på ett døgn. Nå har totalt 19,13 millioner personer blitt smittet av viruset, mens 714.022 har mistet livet.

Et lyspunkt er smittetallene i USA faller, der det onsdag ble registrert 55.148 nye coronasmittede. Det er mindre enn smitterekorden på 78.446 24. juli. Mer enn fem millioner personer har blitt smittet av viruset i USA.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 0,68 prosent til 27.387,2 og er med det ned 4,0 prosent i år.

17 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Apple var dagens vinner med en oppgang på 3,4 prosent. Oppgangen kom til tross for at analytiker i Bank of America Wamsi Mohan nedgraderte aksjen til nøytral. Han oppjusterte samtidig kursmålet til 470 dollar pr. aksje, fra tidligere 420 dollar pr. aksje.

«Vi nedgraderer Apple-aksjen til nøytral ettersom vi mener at risikoen sammenlignet med potensiell oppside er mer balansert basert på aksjens nivå», skriver Mohan.

Flyprodusenten Boeing var dagens taper etter en nedgang på 1,2 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft og McDonald's steg henholdsvis 1,6 og 1,9 prosent.

Oppgangen i Microsoft kom etter nyheten om at teknologigiganten ønsker å sluke TikToks globale virksomhet.

Kilder har tidligere uttalt seg om at hele TikTok kan være verdsatt til mer enn 50 milliarder dollar, tilsvarende 450 milliarder kroner – nesten like mye som Equinor.

Skuffende guiding

S&P 500 endte opp 0,64 prosent til 3.349,2. Det vil si at indeksen er opp 3,7 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble reiseliv-selskapet MGM Resorts International som hoppet 10,4 prosent.

På motsatt side var Western Digital øverst på taperlisten etter et stup på 16,1 prosent.

Nedgangen kom etter at selskapet la frem kvartalstall der guidingen for neste kvartal skuffet investorene. Selskapet forventer en nedgang i inntektene mot samme kvartal året før.

Inntektene forventes å komme inn på mellom 3,7 og 3,9 milliarder dollar, mens det justerte resultatet forventes å komme inn på mellom 0,45 og 0,65 dollar.

Ny toppnotering

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,00 prosent til 11.108,1. Indeksen har dermed steget 23,8 prosent siden nyttår. Det er første gangen indeksen stenger over 11.000.

Facebook steg 6,5 prosent, mens Apple stengte opp 3,5 prosent og Amazon steg 0,6 prosent.

Netflix var opp 1,4 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 1,8 prosent og Tesla klatret 0,3 prosent.

Dagens vinner ble ADiTx Therapeutics etter en oppgang på 93,4 prosent.

Høyest på taperlisten var Biofrontera AG, som stupte 38,4 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 1,4 prosent til 22,7.

Gullprisen var opp 1,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 2.072,6 dollar.

Nordsjøoljen var ned 0,5 prosent til tross for jobbtall som knuste forventning.

3-måneders renten falt 0,2 basispunkter til 0,097 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,4 basispunkter til 0,121 prosent.

10-års renten falt 1,6 basispunkter til 0,540 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 2,4 basispunkter til 1,201 prosent.