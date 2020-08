Norwegian faller på rød børs etter å ha utstedt 6,2 millioner nye aksjer

Oslo Børs er fortsatt i rødt ved lunsjtider, ned 0,61 prosent. Hovedindeksen står følgelig i 849,64 poeng. Det er blitt omsatt aksjer for 1,20 milliarder kroner.

Tungvekterne Hydro og DNB faller henholdsvis 1,25 prosent og 1,58 prosent, mens Telenor står på stedet hvil opp 0,03 prosent.

Olje

Oljeprisen er fortsatt i rødt ved lunsjtider fredag. Brent-oljen er ned 0,91 prosent og handles til 44,69 dollar pr. fat. WTI-oljen er på sin side ned 1,01 prosent til 41,53 dollar fatet.

Til sammenligning lå Brent-prisen på 45,10 dollar pr. fat torsdag kveld, mens et fat WTI-olje ble omsatt for 41,95 dollar.

«På mellomlang sikt vil den svake etterspørselen sannsynligvis veie tyngre enn det positive. Det er grunnen til at vi forventer at prisene vil korrigere i løpet av en nær fremtid», sa Commerzbank-analytiker Eugen Weinberg.

Equinor og Aker BP er i skrivende stund ned henholdsvis 1,22 prosent og 2,86 prosent.

Norwegian sendes ned

I forbindelse med å gjøre om gjeld til egenkapital blir det i dag utstedt 6,2 millioner nye Norwegian-aksjer i markedet. Det kommer stadig børsmeldinger om at Norwegian skal gjøre om mer gjeld til egenkapital i forbindelse med restruktureringen av selskapet, etter å ha kjempet for å unngå konkurs tidligere i år. Dette sender aksjen ned 13,00 prosent.

HSBC nedgraderte fredag anbefalingen på Subsea 7 til hold fra kjøp, og jekket samtidig opp kursmålet for aksjen til 70 kroner pr. aksje, fra tidligere 65 kroner. Aksjen faller følgelig ned 3,23 prosent til 69,52 kroner.

Norske Lifecare, som er notert på Merkur Market, stengte torsdag opp 27,78 prosent og ble dermed dagens børsvinner etter at deres partner nærmer seg godkjennelse på en hurtigtest for coronaviruset. Fredag ser investorene ut til å ha summet seg og aksjen korrigerer ned 9,42 prosent.

PGS til værs

TGS annonserte sent i går kveld at selskapet tilbyr seg å overta multiklientbiblioteket til PGS for et beløp på 600 millioner dollar. Fredag morgen går det frem av en ny melding at PGS vil vurdere budet før det forfaller 16. august. Nyhetene sender PGS-aksjen opp 32,23 prosent.

Solstad Offshore har fått forlengelser på kontrakter i Brasil av Equinor og Total. Kontrakten med PSV-en «Sea Brasil» er utvidet med ett år til desember neste år. Nyhetene sender aksjen opp 6,06 prosent.