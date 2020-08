Trump knuser Kina-aksjer

MED NYE FORBUD: President Donald Trump krever at amerikanske selskaper slutter å handle med Tiktok og WeChat. Foto: Bloomberg

President Donald Trumps forbud mot å handle med TikTok og WeChat sendte sjokkbølger gjennom deler av finansmarkedet på fredag. Den kinesiske nettgiganten Tencent stupte over fem prosent i Hong Kong, mens Alibaba og JD.com tapte rundt tre prosent. Dessuten ble Hang Seng-indeksen hardt rammet, med et fall på 1,6 prosent.

På fredag ble det også kjent at Kinas salg til utlandet økte med 7,2 prosent i juli. Den overraskende sterke veksten skyldtes hovedsakelig økt eksport av elektronikk og medisinske produkter. Importen sank derimot med 1,4 prosent fra samme måned i fjor.

Trumps forbud og økt coronaspredning bidro for øvrig til å svekke Europas aksjemarkeder. Ved ett-tiden var bare Danmark, Sveits og Belgia i pluss. EasyJet og British Airways-eieren IAG opplevde kursfall på 4-5 prosent. Forsikringsselskapene Ageas og Old Mutual gjorde det derimot bra. Her steg kursene med henholdsvis 6,7 og 3,9 prosent.