Høykostlandet Norge stikker fra

Kommende ukes kalender byr ikke på store begivenhetene på makrofronten. Sett nordfra, vil inflasjonstallene for Sverige, Danmark og Norge være sentrale.

Her blir det to mot én, etter alt å dømme. Sverige og Riksbanken må trolig nok en gang konstatere at inflasjonen, som har vært fraværende så lenge, igjen synker. Danske Bank tror at inflasjon utenom energipriser og boligrenter, som Riksbanken pleier å følge tettest, vil synke til 1,0 prosent. Det er bare 0,1 prosentpoeng under Riksbankens prognose, men retningen er altså feil. Inflasjon renset for boligrenter alene vil falle til 0,7 prosent.

Danmark vil miste all inflasjon, hvis Danske Bank treffer. Etter 0,3 prosent i juni, forventes 0,0 prosent i juli. Det meste av fallet skyldes imidlertid regjeringens «sommerpakke» inkludert halv pris på kulturopplevelser og tilskudd til transportbransjen. Dette er mer enn nok til å veie opp for økte tobakkavgifter og dyrere bensin.

Dermed er Norge alene om høy og økende inflasjon, hvis Norges Banks og markedets forventninger slår til. Samlet inflasjon er fortsatt på moderate 1,4 prosent, ifølge Norges Banks prognoser, men kjerneinflasjonen havner på 3,1-3,2 prosent. Og resten av året vil inflasjonen stige videre.