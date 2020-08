Norwegian ble dagens taper på flat børs etter utstedelse av nye aksjer

Det endte nok en gang flatt på Oslo børs, etter å ha tatt seg inn fallet fra tidligere på dagen. Hovedindeksen endte marginalt ned 0,03 prosent til 855,17 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,1 milliarder kroner.

Olje

Brent-oljen ble omsatt til 44,44 dollar fatet ved børsslutt, hvilket tilsvarer en nedgang på 1,46 prosent. WTI-oljen stengte også ned 1,61 prosent til 41,28 dollar pr. fat. Til sammenligning ble Brent- og WTI-oljen omsatt for henholdsvis 45,56 dollar og 42,45 dollar fatet ved børsslutt torsdag.

Coronaviruset utgjør fortsatt en stor trussel mot oljeetterspørselen. JPMorgan nedjusterte estimatene på etterspørselen etter olje med 1,5 millioner fat pr. dag i går, ifølge Reuters.

Equinor og Aker BP stengte fredag ned henholdsvis 0,07 prosent og 2,15 prosent.

PGS til værs

PGS ble dagens soleklare vinner etter å ha 20,49 prosent. Utviklingen fant sted etter selskapet sent i går kveld annonserte kveld at selskapet tilbyr seg å overta multiklientbiblioteket til PGS for et beløp på 600 millioner dollar. Fredag morgen går det frem av en ny melding at PGS vil vurdere budet før det forfaller 16. august.

Etter Sparebank 1 SR-Bank torsdag la frem tallene for andre kvartal, jekket flere meglerhus opp kursmålet for aksjen. «Vi ser nå en bedre risk/reward i aksjen og oppgraderer til kjøp», skrev Arctic, ifølge TDN Direkt. Aksjen endte følgelig opp 3,15 prosent.

Solstad Offshore endte også dagen i grønt etter å ha fått forlengelser på kontrakter i Brasil av Equinor og Total. Nyhetene sendte aksjen oppover 1,70 prosent.

Taperne

I forbindelse med å gjøre om gjeld til egenkapital ble det i dag utstedt 6,2 millioner nye Norwegian-aksjer i markedet. Dette sendte aksjen ned 14,76 prosent, hvilket gjorde at det ble dagens børstaper.

HSBC nedgraderte fredag anbefalingen på Subsea 7 til hold fra kjøp, og jekket samtidig opp kursmålet for aksjen til 70 kroner pr. aksje, fra tidligere 65 kroner. Aksjen stengte følgelig ned 3,17 prosent til 69,56 kroner.