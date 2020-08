Nasdaq-indeksen skuffet på Wall Street

Det var nedgang på børsene i New York, der alle indeksene endte ned. Torsdag stengte Nasdaq-indeksen for første gang over 11.000 i ny all-time high for 32. gang i år. Ved slutten av uken holdt den seg så vidt over nivået.

Dow Jones-indeksen steg 0,17 prosent til 27.434,7, mens S&P 500-indeksen klatret små steg etter en oppgang på 0,06 prosent til 3.351,3. Nasdaq-indeksen falt 0,87 prosent til 11.011,0.

Viktig makrotall slo forventning

Frykt for økt spenning mellom USA og Kina preget børsene fredag. Det var også knyttet stor spenning til fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA, som karakteriseres av mange som «månedens viktigste tall».

I juli ble det skapt 1,763 millioner jobber utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls), mens det ifølge CNBC var ventet en økning på 1,48 millioner.

Uber-aksjen falt 5,2 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall torsdag kveld.

Selskapets omsetning kom inn på 2,24 milliarder dollar, et fall på 29,3 prosent fra fjorårets 3,17 milliarder dollar.

Nettoresultatet var på minus 1,78 milliarder dollar, tilsvarende 1,02 dollar pr. aksje. Det er en forbedring fra et negativt resultat etter skatt på 5,34 milliarder dollar året før.

Analytikerne hadde forventet en omsetning på 2,18 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på minus 0,86 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Facebook steg 1,2 prosent, mens Apple stengte ned 2,3 prosent og Amazon falt 1,8 prosent.

Netflix var ned 2,8 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 0,4 prosent og Tesla falt 2,5 prosent.

Frykt, gull og olje

VIX-indeksen falt 2,0 prosent til 22,19 mens gullprisen falt 1,3 prosent til 2.043,0 dollar.

Brent-oljen var ned 1,1 prosent til 44,61 dollar, mens den amerikanske lettoljen var ned 1,1 prosent til 41,48 dollar.