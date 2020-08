Oslo Børs stiger i åpningen

Oslo Børs åpner opp mandag.

Etter 31 minutters handel står hovedindeksen i 858,59, opp 0,0,46 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 438 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,92 prosent til 44,81 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,29 prosent til 41,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,44 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oppgangen kommer ifølge TDN Direkt blant annet etter Saudi Aramcos andrekvartalsrapport søndag, hvor adm. direktør Amin Nasser uttalte at selskapet ser økt oljeetterspørsel i Asia.

«Kinas etterspørsel etter bensin og diesel er nesten tilbake på 2019-nivåer. Vi ser også at andre markeder tar seg opp», sa han, ifølge nyhetsbyrået.

Innen utgangen av 2020 forventer nå selskapet at global oljeetterspørsel vil hente seg inn til 95 millioner fat pr. dag.

På tilbudssiden uttalte Irak fredag at landet vil kutte sin oljeproduksjon med 400.000 fat pr. dag i august og september for å kompensere for overproduksjon de siste tre måneder.

Equinor stiger mandag 1,43 prosent til 145,50 kroner. Oljegiganten meldte i morges at konsernsjef Eldar Sætre i november vil forlate sjefsstolen. Anders Opedal er utnevnt som ny toppsjef i seskapet.

Aker BP klatrer 1,45 prosent til 182,50 kroner.

Rett ned

Norwegian faller 15,73 prosent til 1,33 kroner mandag morgen, etter at over 900 millioner nye Norwegian-aksjer i dag er gjort tilgjengelig for handel.

Fredag ble det også kjent at 670 millioner kroner i selskapets evigvarende obligasjonslån frigis fra lock-up, som kan konverteres til 157.818.749 aksjer.

Også en annen flyaksje står i rødt. SAS er nå ned 7,01 prosent til 7,43 kroner.

Sats faller 4,78 prosent til 19,14 kroner mandag. I helgen ble det kjent at en person som trente på Sats Lambertseter og Sats Colosseum i Oslo sist uke har fått påvist coronavirus, og en rekke medlemmer av treningskjeden må derfor nå i karantene.

Opptur

Blant aksjene som stiger mandag morgen finner vi Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling, som i morges kunne melde Patrick Schorn erstatter Svend Anton Maier som toppsjef i riggselskapet.

Aksjen stiger 4,91 prosent til 9,29 kroner.

Otello styrkes 6,74 prosent til 14,25 kroner. DNB Markets nedjusterer mandag sitt kursmål på aksjen til 26 kroner, men gjentar imidlertid sin kjøpsanbefaling.