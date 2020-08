Greske tapere

AKSJEKURSEN STUPER: Maskebruk og sosial distansering utenfor et av National Bank of Greeces kontorer i Athen.

AKSJEKURSEN STUPER: Maskebruk og sosial distansering utenfor et av National Bank of Greeces kontorer i Athen. Foto: Bloomberg

Fire greske aksjer var ved ett-tiden på mandag blant EU-børsenes største tapere, idet Hellas opplevde et rekordhøyt antall nye coronasmittede. De to største bankene ble særlig hardt rammet. National Bank of Greece (NBG) opplevde et kursfall på seks prosent, og Piraeus Bank tapte nesten like mye. NBG meldte på torsdag om et 86 prosent fall i inntjeningen fra første til andre kvartal, som følge av Covid-19. Også Piraeus la i forrige uke frem svake tall.

Dessuten gjorde Hellenic Petroleum og Motor Oil Hellas det dårlig, med kursfall på henholdsvis 3,7 og 3,4 prosent på mandag. Nedturen bidro til å senke Athen-børsens hovedindeks med 2,5 prosent.

På vinnerlisten fant vi blant andre IAG, som eier British Airways. Evraz, som er børsnotert i London, steg imidlertid mest av de store selskapene. Langt høyere metallpriser bidro til gruveaksjens kursoppgang på over 5 prosent.