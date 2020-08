Stadig nye aksjer til handel sendte Norwegian nedover på flat børs

Oslo Børs stengte mandag marginalt opp 0,18 prosent. Hovedindeksen endte i 856,19 poeng, mens det ble omsatt aksjer for 2,9 milliarder kroner.

Olje

Brent-oljen ble omsatt til 44,94 dollar fatet ved børsslutt, hvilket tilsvarer en oppgang på 0,67 prosent. WTI-oljen var også opp 1,12 prosent til 42,00 dollar pr. fat. Til sammenligning ble Brent- og WTI-oljen omsatt for henholdsvis 45,56 dollar og 42,45 dollar fatet ved børsslutt torsdag.

Oppgangen kommer ifølge TDN Direkt blant annet etter Saudi Aramcos andrekvartalsrapport søndag, hvor adm. direktør Amin Nasser uttalte at selskapet ser økt oljeetterspørsel i Asia.

«Kinas etterspørsel etter bensin og diesel er nesten tilbake på 2019-nivåer. Vi ser også at andre markeder tar seg opp», sa han, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor og Aker BP stengte opp henholdsvis 1,39 prosent og 0,78 prosent. Førstnevnte annonserte mandag at Anders Opedal vil ta over for Eldar Sætre som ny konsernsjef.

Vinnerne

Otello stengte mandag opp 12,36 prosent til 15,00 kroner. DNB Markets var ute med en oppdatering på aksjen der analytiker Christoffer Wang Bjørnsen kuttet kursmålet fra 29 til 26 kroner, noe som hovedsakelig skyldes den siste tids utvikling i den norske kronen. Kjøpsanbefalingen gjentas.

Analytiker i Fearnley Securities, Øystein Vaagen, jekket opp kursmålet på Subsea 7-aksjen til 90 kroner, fra tidligere 75 kroner. Aksjen stengte følgelig opp 3,74 prosent.

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling stengte opp 2,82 prosent. Selskapet kunne melde at Patrick Schorn blir erstatter til Svend Anton Maier som toppsjef i riggselskapet.

Taperne

Norwegian stengte mandag ned 14,58 prosent etter at over 900 millioner nye aksjer i dag ble gjort tilgjengelig for handel. Fredag ble det også kjent at 670 millioner kroner i selskapets evigvarende obligasjonslån frigis fra lock-up, som kan konverteres til 157.818.749 aksjer.

Hexagon Composites falt 6,17 prosent til 43,16 kroner. Dette etter at DNB Markets nedgraderte anbefalingen på aksjen til selg fra kjøp.