Blandet på Wall Street

Mandag var det blandet stemning på Wall Street, hvor den indstritunge Dow Jones stengte opp 1,3 prosent til 27.791,14 poeng. S&P 500 steg 0,3 prosent, mens teknologitunge Nasdaq falt 0,4 prosent.

Av tungvekterne på Nasdaq steg Apple 1,3 prosent, mens Amazon endte ned 0,9 prosent. Også Microsoft, Tesla, Facebook falt henholdsvis 2,3, 2,7 og 2,1 prosent.

Kodak raste ned over 28 prosent etter at selskapet har fått et statlig lån på 765 millioner dollar, tilsvarende rundt syv milliarder kroner, for å hjelpe til med å produsere viktige ingredienser til bruk i medisiner mot coronaviruset.

Wall Street Journal formidler imidlertid at avtalen er satt på vent på grunn av etterforskning. Etter at låneavtalen ble inngått steg aksjen flere hundre prosent i løpet av flere dager.

Uenighet

I den amerikanske kongressen er det uenighet om den neste tiltakspakken for den amerikanske økonomien. Den forrige pakken utløp 31. juli.

I løpet av helgen har Donald Trump signert flere presidentordre for å forlenge kriseordninger med utsatt beskatning og forlenget arbeidsledighetstrygd. Han fikk kritikk for tiltakene og det var spesielt reduksjonen av ledighetstrygden fra 600 til 400 dollar pr. måned som ble trukket frem negativt.

– Dette hjelper, men det trengs fortsatt at det vedtas en større pakke i kongressen, skriver Nordea-analytiker Lars Mouland i en morgenoppdatering.

Denne uken skal politikerne forsette forhandlingene i Kongressen. Mandag passerte USA fem millioner coronasmittede, ifølge Marketwatch.

Det utgjør nå over en fjerdedel av totalt smittede i hele verden, viser tall fra Johns Hopkins University.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 0,2 prosent til 22,16.

Gullprisen var opp 0,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 2.036,5 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,7 prosent til 44,94 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,1 basispunkter til 0,099 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,4 basispunkter til 0,131 prosent.

10-års renten steg 1,5 basispunkter til 0,577 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 2,4 basispunkter til 1,253 prosent.