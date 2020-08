Børsoppgang i Asia

I Japan stiger NIkkei 1,84 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,33 prosent, og CSI 300 klatrer 0,66 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 2,40 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,27 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,38 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,22 prosent.

Wall Street

Utviklingen følger dermed til dels stemningen på Wall Street, hvor industritunge Dow Jones mandag kveld endte opp 1,3 prosent til 27.791,14 poeng.

S&P 500 steg 0,3 prosent, mens Nasdaq derimot falt 0,4 prosent.

Spenninger

Stemningen mellom USA og Kina tilspisser seg stadig, og ifølge CNBC har Kina nå innført sanksjoner mot 11 amerikanere, inkludert senatorene Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley og Pat Toomey.

Det kommer etter at det fra Washington i forrige uke ble kjent at USA vil innføre sanksjoner mot 11 personer, inkludert Hongkong-leder Carrie Lam, for hennes rolle i å «implementere Beijings politikk med undertrykkelse av frihet og demokratiske prosesser».

I tillegg sier USAs finansminister Steven Mnuchin at kinesiske selskaper må oppfylle amerikanske regnskapskrav fra 2021 om de ikke vil bli strøket fra børsen.